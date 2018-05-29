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Bm\'den Suudi Arabistan\'a "kayıp Prens" Çağrısı

Cenevre, 29 Mayıs 18 (.): Birleşmiş Milletler (BM), 12 Mayıs\'ta Kuveyt\'ten Suudi Arabistan\'a giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Suudi Prens Navaf Talal Raşid\'in akıbeti hakkında Suudi Arabistan\'dan bilgi istedi.

Bm\'den Suudi Arabistan\'a "kayıp Prens" Çağrısı

Cenevre, 29 Mayıs 18 (.): Birleşmiş Milletler (BM), 12 Mayıs\'ta Kuveyt\'ten Suudi Arabistan\'a giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Suudi Prens Navaf Talal Raşid\'in akıbeti hakkında Suudi Arabistan\'dan bilgi istedi.

29 Mayıs 2018 Salı 15:58
Bm\'den Suudi Arabistan\'a
Cenevre, 29 Mayıs 18 (.): Birleşmiş Milletler (BM), 12 Mayıs\'ta Kuveyt\'ten Suudi Arabistan\'a giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Suudi Prens Navaf Talal Raşid\'in akıbeti hakkında Suudi Arabistan\'dan bilgi istedi.


BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi\'nde düzenlenen basın toplantısında, "herhangi bir açıklama yapılmaksızın" veya "ortada bir süreç olmadan" Suudi Arabistan\'daki "keyfi gözaltı" ve "ortadan kaybolmalar"dan endişe duyduklarını söyledi.


Sözcü Throssell, bunun son örneğinin de El Raşid hanedanından gelen şair Navaf Talal bin Abdülaziz el Raşid\'in oğlu Prens Navaf Talal Raşid\'in ortadan kaybolması olduğunu belirtti.


İddialara göre, Suudi Arabistan ve Katar vatandaşı olan Prens Raşid\'in 12 Mayıs\'ta Kuveyt\'ten ayrıldığını aktaran Throssell, o tarihten bu yana kendisinden haber alınamadığına dikkati çekti.


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Throssell, "Suudi Arabistan makamlarını, acilen kendisinin nerede olduğu, tutuklanıp tutuklanmadığı ya da suçlandıysa bunun hangi sebepten kaynakladığını açıklamaya çağırıyoruz." dedi.


Ayrıca ülkede 15 Mayıs\'tan bu yana çoğunluğu kadın 13 aktivistin tutuklanmasından rahatsızlık duyduklarını ifade eden Throssell, Suudi Arabistanlı yetkilileri bu kişilerin yerlerini açıklamaya ve yargılanma haklarını garanti etmeye davet etti.


Throssell, tutuklananların çoğunun kadın hakları savunucuları olduğunu belirterek bu kişiler için avukat tahsis edilmesi, kendilerine atfedilen suçların belirtilmesi, ailelerine erişim hakkı verilmesi, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanmasını istedi.


(AA/HÖ)

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