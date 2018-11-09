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Bm\'den "suriye\'ye Geri Dönenlerin Öldürülmesi"ne İlişkin Açıklama

BMMYK SÖZCÜSÜ ANDREJ MAHECİC:

Bm\'den "suriye\'ye Geri Dönenlerin Öldürülmesi"ne İlişkin Açıklama

BMMYK SÖZCÜSÜ ANDREJ MAHECİC:

09 Kasım 2018 Cuma 10:43
Bm\'den
BMMYK SÖZCÜSÜ ANDREJ MAHECİC: "BMMYK, LÜBNAN\'DAN SURİYE\'YE DÖNEN BAZI MÜLTECİLERİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ŞEKLİNDE SON GÜNLERDE BASINDA ÇIKAN HABERLERİ DİKKATLE TAKİP ETMEKTEDİR" 
"DÜNYANIN HERHANGİ BİR YERİNDE EVLERİNE GERİ DÖNEN MÜLTECİLERE KARŞI MİSİLLEME YA DA İNTİKAMDA BULUNMAK BMMYK İÇİN DERİN ENDİŞE KAYNAĞIDIR"
"OLAYIN AYDINLATILMASINDA EN ÖNCELİKLİ SORUMLULUK SURİYE REJİMİNDEDİR"
Cenevre, 9 Kasım 18 (.): Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan\'dan Suriye\'ye dönen 20 mültecinin BeşşarEsed rejim güçleri tarafından öldürülmesi bilgisi karşısında derin endişe duyduklarını bildirdi.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü AndrejMahecic, AA muhabirinin komşu ülkelerden ülkesine dönen Suriyelilerin karşılaştığı tehlikelere ilişkin sorularını cevapladı.
Sözcü Mahecic, Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muin el-Merabi\'nin geçen hafta sonu yaptığı, "Suriye\'ye dönen yaklaşık 20 mülteci rejim ordusu tarafından öldürüldü" açıklamasına ilişkin, "BMMYK, Lübnan\'dan Suriye\'ye dönen bazı mültecilerin öldürüldüğü şeklinde son günlerde basında çıkan haberleri dikkatle takip etmektedir." ifadelerini kullandı.
"Olayın aydınlatılmasında en öncelikli sorumluluk Suriye rejimindedir." diyen Mahecic, BMMYK\'nin ülkeye sınırlı erişiminden dolayı olayın detaylarının ortaya çıkarılmasının zaman aldığını söyledi.
Mahecic, ülkesine dönen 20 Suriyelinin rejim güçleri tarafından öldürüldüğü bilgisi karşısında derin endişe duyduklarını ve konuyu farklı makamlarla ve kurbanların aileleriyle görüşerek aydınlatmaya çalıştıklarını aktardı. 
Suriyelilerin, "güvenli, insan haysiyetine uygun ve gönüllü şekilde" evlerine geri dönüşünün sağlanmasının "uluslararası kilit standartlar" olduğunu vurgulayan Mahecic, şunları kaydetti:
 "BMMYK, sürgünden (Suriye\'ye) dönenlerin şiddet ve tacize maruz kaldığına dair çıkan haberleri de çok ciddiye almaktadır. Dünyanın herhangi bir yerinde evlerine geri dönen mültecilere karşı misilleme ya da intikamda bulunmak BMMYK için derin endişe kaynağıdır ve (olaya maruz kalan) aile ve bireyler açısından da yıkıcı etkileri vardır." 
Mahecic, komşu ülkelerden evlerine dönmek isteyen Suriyelilerin taciz, ayrımcılık, keyfi gözaltı veya fiziksel tehditlerle karşı karşı kalmamalarına ilişkin güvence verilmesi için rejimle görüşmeler yaptıklarını da açıkladı. 
"The Daily Star Lübnan" gazetesinin hafta sonunda çıkan haberine göre, Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Merabi, Lübnan\'dan Suriye\'ye dönen mülteciler hakkında,  "Suriye\'ye dönen yaklaşık 20 mülteci rejim ordusu tarafından öldürüldü." ifadesini kullanmıştı.
(AA/TUĞ/ŞEB)

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