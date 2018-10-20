Bm\'den Sri Lanka\'ya Barış Gücündeki Komutanını Geri Çek Çağrısı





BM, MALİ\'DE 200 KİŞİLİK BM BARIŞ GÜCÜNÜN BAŞINDAKİ SRİ LANKALI KOMUTANIN DERHAL ÜLKESİNE GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİBirleşmiş Milletler, 20 Ekim 18 (.): Birleşmiş Milletler (BM), Mali\'de 200 kişilik BM barış gücünün başındaki Sri Lankalı komutanın derhal ülkesine gönderilmesi çağrısında bulundu.BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Sri Lankalı Yarbay Kalana Amunupure\'nin Batı Afrika ülkesi Mali\'den ayrılması talebinin, "yakın geçmişte alınan bilgi doğrultusunda" yapıldığını belirtti.Dujarric, Sri Lankalı yarbayın geri gönderilmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.Guardian gazetesi temmuz ayında güvenilir bir rapora dayandırdığı haberinde, Mali\'de ismi verilmeyen Sri Lankalı bir komutanın ülkesindeki iç savaşın son döneminde savaş suçu işlediğini iddia etmişti.Habere konu olan raporun, merkezi Güney Afrika\'da bulunan "Uluslararası Hakikat ve Adalet Projesi" tarafından hazırlandığı belirtilmişti.Sri Lanka\'da Tamil grupları, 1970\'lerin başında Budizm\'in resmi din ilan edilmesi, Tamillerin karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele için örgütlenme yoluna giderek Tamil Kaplanları\'nı kurmuş ve bağımsız bir devlet talebiyle silahlı mücadele başlatmıştı. Sri Lanka ordusu, Tamil isyancılarını 2009 yılında yenilgiye uğratmıştı.Ülkede 26 yıl süren ve yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü tahmin edilen iç savaşta iki taraf da savaş suçu işlemekle itham edilmişti.Sri Lanka, senelerdir uluslararası toplumun savaş suçu iddiaları hakkında bağımsız soruşturma çağrılarını dikkate almamakla eleştiriliyor.(AA/TUĞ/HÖ)