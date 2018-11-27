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Bm\'den Rusya Ve Ukrayna\'ya İtidal Çağrısı

BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES, KARADENİZ\'DE RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA ARTAN GERGİNLİĞİN ENDİŞE VERİCİ OLDUĞUNU BELİRTEREK, TARAFLARA MAKSİMUM İTİDAL GÖSTERMELERİ ÇAĞRISI YAPTI

Bm\'den Rusya Ve Ukrayna\'ya İtidal Çağrısı

BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES, KARADENİZ\'DE RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA ARTAN GERGİNLİĞİN ENDİŞE VERİCİ OLDUĞUNU BELİRTEREK, TARAFLARA MAKSİMUM İTİDAL GÖSTERMELERİ ÇAĞRISI YAPTI

27 Kasım 2018 Salı 18:47
Bm\'den Rusya Ve Ukrayna\'ya İtidal Çağrısı

BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES, KARADENİZ\'DE RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA ARTAN GERGİNLİĞİN ENDİŞE VERİCİ OLDUĞUNU BELİRTEREK, TARAFLARA MAKSİMUM İTİDAL GÖSTERMELERİ ÇAĞRISI YAPTI

 

BM, 27 Kasım 18 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz\'de Rusya ve Ukrayna arasında artan gerginliğin endişe verici olduğunu belirterek, taraflara maksimum itidal göstermeleri çağrısında bulundu.

 

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada Guterres, Kerç Boğazı\'nda gerginliği daha fazla tırmandıracak her türlü eylemden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

 

Gerginliği barışçıl yollarla azaltmak ve sorunu gecikmeksizin çözmek için taraflara maksimum itidal göstermeleri çağrısında bulunan Guterres, ilgili tarafların haklarına, Ukrayna\'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

 

Ukrayna\'nın Odessa Limanı\'ndan Mariupol Limanı\'na gitmek üzere 25 Kasım Pazar yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine, Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Azak Denizi\'ndeki Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti.

 

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko\'nun talebiyle toplanan parlamentoda, ülkede 30 günlük sıkıyönetime gidilmesini öngören kararname kabul edilmişti.

 

(AA/RU/YIL)

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