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20 Temmuz 2017 Perşembe 18:59

Bm'den Kudüs'te Gerginliğin Azaltılması Çağrısı...

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, Kudüs'te tırmanan gerginlik ve şiddet olaylarının azaltılması çağrısında bulundu.

Bm'den Kudüs'te Gerginliğin Azaltılması Çağrısı...
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BM ORTADOĞU BARIŞ SÜRECİ ÖZEL KOORDİNATÖRÜ MLADENOV: "TARAFLARA KUDÜS'TE TIRMANAN GERGİNLİK VE ŞİDDET OLAYLARINI AZALTMASI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM"

Birleşmiş Milletler, 20 Temmuz 17 : Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, Kudüs'te tırmanan gerginlik ve şiddet olaylarının azaltılması çağrısında bulundu.

Mladenov, yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa çevresinde artan gerginlik ve şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu bildirdi.

İki tarafın liderlerinin şiddet olaylarını kınayan ve Kudüs'teki kutsal mekanların statüsünün korunması ve kutsal mekanlara saygı duyulması yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirten Mladenov, bu açıklamaların tarafların endişelerinin giderilmesine ve provokatif söylemlere son verilmesine katkıda bulunmasını umut ettiğini kaydetti.

Mladenov, "Taraflara Kudüs'te tırmanan gerginlik ve şiddet olaylarını azaltması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

(AA/SEL)

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