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Bm\'den Kaşıkçı Soruşturması Açıklaması

BM, SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNE İLİŞKİN BAŞLATILACAK ULUSLARARASI BİR SORUŞTURMANIN MEMNUNİYETLE KARŞILANACAĞINI DUYURDU

Bm\'den Kaşıkçı Soruşturması Açıklaması

BM, SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNE İLİŞKİN BAŞLATILACAK ULUSLARARASI BİR SORUŞTURMANIN MEMNUNİYETLE KARŞILANACAĞINI DUYURDU

23 Kasım 2018 Cuma 14:53
Bm\'den Kaşıkçı Soruşturması Açıklaması

BM, SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNE İLİŞKİN BAŞLATILACAK ULUSLARARASI BİR SORUŞTURMANIN MEMNUNİYETLE KARŞILANACAĞINI DUYURDU

BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERLİĞİ SÖZCÜSÜ ELİZABETH THROSSELL: "KAŞIKÇI CİNAYETİ SON DERECE ŞOK EDİCİ. BUNDAN DOLAYI BU SORUŞTURMANIN BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ BİR SURETTE YAPILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cenevre, 23 Kasım 18 : Birleşmiş Milletler (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin başlatılacak uluslararası bir soruşturmanın memnuniyetle karşılanacağını açıkladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Elizabeth Throssell, AA muhabirine Kaşıkçı cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Türkiye\'nin cinayete ilişkin uluslararası bağımsız soruşturma başlatılması çağrılarını değerlendiren Throssell, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Kaşıkçı\'nın öldürülmesinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulması ve insan hakları ihlalleri yapan suçluların da hesap vermesi gerektiğini söyledi. Ayrıca uluslararası uzmanların da delillere ve tanıklara tam erişiminin sağlanacak şekilde sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Bunu memnuniyetle karşılayacağız." dedi.

Sözcü Throssell, Kaşıkçı\'nın ailesinin ve kamuoyunun cinayete ilişkin tüm gerçekleri bilmesi ve adaletin mutlaka sağlanması gerektiğinin altını çizdi. 

ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalıdır çünkü dünya kirli bir yer." sözleriyle ilgili soruya ise Throssell, "Kaşıkçı cinayeti son derece şok edici. Bundan dolayı bu soruşturmanın bağımsız ve tarafsız bir surette yapılması gerektiğini söylemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün CNN Türk televizyonunda katıldığı programda, "Suudi Arabistan\'ın şu ana kadar bize bilgi vermemesi sebebiyle belki uluslararası soruşturma daha faydalı olabilir. Uluslararası soruşturma başlatılırsa biz Türkiye olarak iş birliği yaparız." diye konuşmuştu.

(AA/ÖZ/YIL)

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