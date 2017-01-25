Bm'den 'israil'in Yeni Konut Kararına' Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı 2 bin 500 konutun inşasına onay verilmesinden duyulan endişe dile getirilerek, Genel Sekreter Antonio Guterres'in iki devletli çözüm seçeneğinden başka bir B planı bulunmadığı bildirildi.

BM GENEL SEKRETER SÖZCÜSÜ DUJARRIC: "İSRAİL'İN BARIŞA ENGEL OLAN TEK TARAFLI EYLEMLERİ ENDİŞE VERİCİ"

“GENEL SEKRETER'İN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM SEÇENEĞİNDEN BAŞKA BİR B PLANI YOK"

Birleşmiş Milletler, 25 Ocak 17 : Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı 2 bin 500 konutun inşasına onay verilmesinden duyulan endişe dile getirilerek, Genel Sekreter Antonio Guterres'in iki devletli çözüm seçeneğinden başka bir B planı bulunmadığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, AA muhabirinin "BM Güvenlik Konseyinin kararına rağmen İsrail'in yeni yerleşim birimlerinin inşasına onay vermesine" ilişkin sorusunu yanıtladı.

"İsrail'in barışa engel olan tek taraflı eylemleri endişe verici" değerlendirmesinde bulunan Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de İsrail'in bu kararından endişe duyduğunu ifade etti. Dujarric, "Genel Sekreter'in iki devletli çözüm seçeneğinden başka bir B planı yok." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü toplanan bakanlar kurulunda aldığı kararla, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesini durduran bütün şartları kaldırmıştı.

İsrail bununla birlikte, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerinin inşa edilmesini destekleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana, konuyla ilgili ikinci kararı olmuş oldu.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, dün Doğu Kudüs'te 566 yeni konutun inşasına onay vermişti.

Komite Başkanı Meir Turgeman, bu onayın daha önce gerçekleştirileceğini ancak siyasi nedenlerle Trump'ın görevine başlamasına kadar ertelendiğini belirterek, belediyenin Kudüs'te 11 bin konut inşasına daha onay vereceğini bildirmişti.

Trump da seçim kampanyalarında, "İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimlerinin, barış görüşmelerine engel teşkil etmediğini" açıklamıştı.

(AA/AK/GÜL)