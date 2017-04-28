Bm'den İran'a Çocuk Suçlulara İdam Kararını Durdurma Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), İran'da en az 90 kişinin, 18 yaşının altındayken işlediği suçlardan dolayı idam edilecek olmasının insan hakları ihlali oluşturduğunu bildirdi.

"İRAN'DA EN AZ 90 KİŞİ 18 YAŞ ALTINDA İŞLEDİĞİ SUÇLARDAN DOLAYI İDAM EDİLMEYİBEKLİYOR"

"9 YAŞINDAN BÜYÜK KIZ ÇOCUKLARI VE 15 YAŞINDAN BÜYÜK ERKEKLERİN İDAM CEZASINA ÇARPTIRILMASI İÇİN YETERİNCE OLGUNLUĞA ERİŞTİĞİNİ VARSAYMAK, ÇOCUK HAKLARININ ANA UNSURLARININ İHLALİ ANLAMINA GELİR"

Cenevre, 28 Nisan 17 : Birleşmiş Milletler (BM), İran'da en az 90 kişinin, 18 yaşının altındayken işlediği suçlardan dolayı idam edilecek olmasının insan hakları ihlali oluşturduğunu bildirdi.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, "İran'da 18 yaşından küçükken işlediği suçtan haklarında idam kararı verilen kişilerin idam kararları derhal durdurulmalı ve İran, insan hakları konusunda uluslararası normlara uymalı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İran'da en az 90 kişi 18 yaşının altındayken işlediği suçlardan dolayı idam edilmeyi bekliyor. Bu sayının daha yüksek olduğu tahmin ediliyor." bilgisi verildi.

İran'da çocuk suçluların sayısındaki artıştan duyulan endişenin dile getirildiği açıklamada, "Çocukların, yetişkinlik sürecine kadar idam kararlarının infaz edilmesini beklemesi, ergenlik döneminde cezaevinde yaşanan psikolojik acılar, 'işkence ve kötü muamele' olarak değerlendirilir." uyarısı yapıldı.

BM açıklamasında ayrıca, "9 yaşından büyük kız çocuklarının ve 15 yaşından büyük erkeklerin idam cezasına çarptırılması için yeterince olgunluğa eriştiğini varsaymak, çocuk haklarının ana unsurlarının ihlali anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

(AA/AK/FEZ)