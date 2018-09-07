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Bm\'den İdlib Açıklaması

BM, İDLİB\'DE OLASI BİR ÇATIŞMA İHTİMALİNE KARŞI 850 BİN KİŞİYE BİR HAFTA YETECEK HAZIR YEMEĞİN STOKTA TUTULDUĞUNU DUYURDU

Bm\'den İdlib Açıklaması

BM, İDLİB\'DE OLASI BİR ÇATIŞMA İHTİMALİNE KARŞI 850 BİN KİŞİYE BİR HAFTA YETECEK HAZIR YEMEĞİN STOKTA TUTULDUĞUNU DUYURDU

07 Eylül 2018 Cuma 14:01
Bm\'den İdlib Açıklaması

BM, İDLİB\'DE OLASI BİR ÇATIŞMA İHTİMALİNE KARŞI 850 BİN KİŞİYE BİR HAFTA YETECEK HAZIR YEMEĞİN STOKTA TUTULDUĞUNU DUYURDU

Cenevre, 7 Eylül 18 : Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Suriye\'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde olası bir çatışma ihtimaline karşı 850 bin kişiye bir hafta yetecek hazır yemeğin stokta tutulduğunu bildirdi.
WFP Sözcüsü HerveVerhoosel, BM Cenevre Ofisi\'nde düzenlenen basın toplantısında "İdlib\'de beklenen çatışma, Suriye içinden kuzeydeki Türkiye sınırına doğru büyük bir göç dalgasını tetikleyebilir. WFP\'nin dağıtıma hazır acil gıda stoku bulunuyor." dedi.
Türkiye\'den sınır ötesi yapılacak sevkiyatlar ile Suriye\'deki stoklarında 850 bin kişiye bir hafta yetecek hazır yemek bulundurduklarını aktaran Verhoosel, ayrıca 180 bin çocuk ve kadının 3 aylık ihtiyaçlarını karşılaşacak beslenme malzemelerinin de hazır tutulduğunu ifade etti.
Suriye\'de 7 yıldan uzun süredir devam eden savaşın milyonlarca Suriyeliyi açlık ve yoksullukla karşı karşıya bıraktığını anlatan Verhoosel, "Gıda güvensizliği alarm verici boyutlarda ve ülke çapında yerinden edilmeler devam ediyor." diye konuştu.
Verhoosel, Suriye\'de yaklaşık 6,5 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığını, 4 milyon kişinin aynı risk altında olduğunu ve bu yıl 1,2 milyon Suriyelinin yerinden olduğunu aktardı.
UNICEF\'TEN UYARI
Bu arada basın toplantısında söz alan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü ChristopheBoulierac, İdlib\'deki çocukların karşılaştığı eğitim zorluklarına dikkat çekti.
Boulierac, İdlib\'in bazı bölgelerinde şiddet olaylarının devam ettiği ve olası bir çatışmanın çocukları okullarından edebileceği uyarısında bulundu.
İdlib\'de 70 bini Suriye içinde yerinden edilmiş olmak üzere tahmini 400 bin çocuğun 1 Eylül\'de okula başladığı bilgisini paylaşan Boulierac, bu okullarda 7 bin öğretmen açığı olduğunu belirtti.
Boulierac, Türkiye, Lübnan ve Ürdün gibi Suriyelilere ev sahipliği yapan ülkelerde UNICEF\'in çocukların eğitim programı için gereksinim duyulan fonunda da 517 milyon dolar (yüzde 59) açık bulunduğunu kaydetti.
(AA/ÖZ/ŞEB)
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