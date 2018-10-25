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Bm\'den "arakanlılara Yönelik Soykırım Devam Ediyor" Açıklaması

BM ULUSLARARASI MYANMAR BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA MİSYONU BAŞKANI MARZUKİ DARUSMAN:

Bm\'den "arakanlılara Yönelik Soykırım Devam Ediyor" Açıklaması

BM ULUSLARARASI MYANMAR BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA MİSYONU BAŞKANI MARZUKİ DARUSMAN:

25 Ekim 2018 Perşembe 07:13
Bm\'den

BM ULUSLARARASI MYANMAR BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA MİSYONU BAŞKANI MARZUKİ DARUSMAN: "ARAKANLILARA YÖNELİK ZULÜM DEVAM EDİYOR VE ŞU AN BİLE ARAKAN\'DA KALAN ROHİNGYA TOPLUMU EN CİDDİ BASKI VE KISITLAMALARA MARUZ KALIYOR. SON BİR YILDA HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ. SOYKIRIM DEVAM EDİYOR"
Birleşmiş Milletler : Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman, Myanmar\'da Arakan Müslümanlarına karşı soykırımın devam ettiğini belirtti.
Darusman, BM Genel Merkezi\'nde düzenlediği basın toplantısında, Arakanlıların soykırım olarak tanımlanan 5 maddeden 4\'üne maruz kaldığını ancak Myanmar hükümetinin Arakanlılara yönelik soykırımı inkar etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.
Darusman, \'\'Arakanlılara yönelik zulüm devam ediyor ve şu an bile Arakan\'da kalan Rohingya toplumu en ciddi baskı ve kısıtlamalara maruz kalıyor. Son bir yılda hiçbir şey değişmedi. Soykırım devam ediyor.\'\' diye konuştu.
Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran Darusman, \'\'Myanmar, cezasız kaldığı sürece şiddet döngüsünü tekrarlayacak.\'\' dedi.
BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee de Myanmar lideri Aung San Suu Çii döneminde ülkedeki demokrasi ve insan haklarının geçmişe göre çok farklı olacağını düşündüğünü ancak hiçbir değişiklik görmediğini belirtti.
ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK
BM\'ye göre, 25 Ağustos 2017\'den sonra Arakan\'dan kaçıp Bangladeş\'e sığınanların sayısı 720 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.
Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.
Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.
İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar\'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.
(AA/AK/ÖK)
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