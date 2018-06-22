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Bm\'den Abd\'ye Göçmen Çocukları Serbest Bırakın Çağrısı

Cenevre, 22 Haziran 18 : Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri, ABD\'ye yasa dışı yollarla girerken yakalanan göçmen ailelerden alıkonulan çocukların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Bm\'den Abd\'ye Göçmen Çocukları Serbest Bırakın Çağrısı

Cenevre, 22 Haziran 18 : Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri, ABD\'ye yasa dışı yollarla girerken yakalanan göçmen ailelerden alıkonulan çocukların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

22 Haziran 2018 Cuma 15:31
Bm\'den Abd\'ye Göçmen Çocukları Serbest Bırakın Çağrısı
Cenevre, 22 Haziran 18 : Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri, ABD\'ye yasa dışı yollarla girerken yakalanan göçmen ailelerden alıkonulan çocukların serbest bırakılması çağrısında bulundu.
BM\'nin Göçmenlerin Hakları Özel Raportörü FelipeGonzalezMorales\'in başını çektiği insan hakları uzmanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, çarşamba günü bir başkanlık kararnamesi ile ebeveynleri yakalanan göçmen çocukları alıkoyma uygulamasını durdurmasının sorunu çözmediğini vurguladı.
Çocukların alıkonulmasının "cezalandırıcı" olduğunu ve "işkence" anlamına gelebileceği uyarısında bulunan uzmanlar, "ABD hükümetine, bu çocukların göçmenlik gözaltısından serbest bırakılmaları ve çocukların aileleriyle yeniden birleştirilmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı. 
Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü RavinaShamdasani, Cenevre\'de düzenlenen basın toplantısında, çocukların asla alıkonulmaması gerektiğini söyledi.
ABD\'ye göçmen sorunun çözümü için yeni alternatifler bulunması çağrısı yapan Shamdasani, Trump\'ın yeni kararnamesiyle çocukların bu kez ebeveynleri ile alıkonacağına işaret etti. 
UNICEF Sözcüsü ChristopheBoulierac ise ABD yönetiminin çocukları tek başına veya aileleriyle alıkoymasına kesinlikle karşı olduklarının altını çizdi. 
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TRUMP, UYGULAMAYI DURDURMUŞTU
Çoğunluğu Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmen çocuklar, geçen hafta sonu ilk kez Teksas\'ınMcAllen bölgesindeki bir tesiste görüntülenmişti.
Teksas eyaletinin güneyindeki tesislerden birine giren kameralar, yüzlerce çocuğun yaş ve cinsiyetlerine göre tel örgüden yapılmış ayrı "kafesler" içinde tutulduğunu tespit etmişti.
Görüntüler ülkede ve dünyada sert tepkilere neden olurken, Trump söz konusu uygulamayı durduran Başkanlık Kararnamesini imzalamış ve Kongre\'ye kapsamlı bir göçmenlik yasası çıkarması çağrısında bulunmuştu.
(AA/AK/ŞEB)

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