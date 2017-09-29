Bm, Burundi’deki İnsan Hakları İhlallerini İnceleme Komisyonunun Süresini Uzattı

Cenevre, 29 Eylül 17 (.): Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Burundi'deki insan hakları ihlallerini incelemek amacıyla geçen yıl kurulan soruşturma komisyonunun süresinin uzatılması kararı aldı.

Konseyin Cenevre'de devam eden 36. oturumunda yapılan oylamada, soruşturma komisyonunun görev süresinin uzatılması 14 çekimser ve 11 hayır oyuna karşı 22 evet oyuyla kabul edildi.

Burundi hükümeti, soruşturma komisyonuna gerek kalmadığını savunurken bazı Afrika ülkeleri soruşturma komisyonunun üyelerinin değiştirilmesi gerektiği görüşünü dile getiriyordu.

Alınan kararla Burundi hükümetinin soruşturma komisyonu ile tam iş birliği yapması ve komisyon üyelerinin ülkeye girişlerinde engel çıkartılmayarak her türlü istenen bilginin tedarik edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Cenevre'de geçen yıl eylül ayında yapılan BM İnsan Hakları Konseyinin 33. oturumunda, Burundi'deki insan hakları ihlallerini incelemek amacıyla bir yıl boyunca görev yapması planlanan bir soruşturma komisyonu kurulması kararı alınmıştı.

Soruşturma Komisyonu da yaptığı çalışmaların ardından hazırladığı raporda, ülkede insanlığa karşı suç işlendiğini belirtmişti.

Burundi'de 10 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "Devlet Başkanı'nın yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından ülkede siyasi kriz ve şiddet olayları başlamıştı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, ülkede son 1,5 yıldaki şiddet olaylarında binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 420 bin kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Uluslararası Af Örgütü, Ocak 2016'da Burundi'nin batısındaki Buringa'da 9 toplu mezarın bulunduğuna ilişkin uydu fotoğrafları yayınlamıştı.

(AA/FEZ)