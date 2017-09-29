Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Eylül 2017 Cuma 15:40

Bm, Burundi’deki İnsan Hakları İhlallerini İnceleme Komisyonunun Süresini Uzattı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Burundi'deki insan hakları ihlallerini incelemek amacıyla geçen yıl kurulan soruşturma komisyonunun süresinin uzatılması kararı aldı.

Bm, Burundi'deki İnsan Hakları İhlallerini İnceleme Komisyonunun Süresini Uzattı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

Cenevre, 29 Eylül 17 (.): Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Burundi'deki insan hakları ihlallerini incelemek amacıyla geçen yıl kurulan soruşturma komisyonunun süresinin uzatılması kararı aldı.

Konseyin Cenevre'de devam eden 36. oturumunda yapılan oylamada, soruşturma komisyonunun görev süresinin uzatılması 14 çekimser ve 11 hayır oyuna karşı 22 evet oyuyla kabul edildi.

Burundi hükümeti, soruşturma komisyonuna gerek kalmadığını savunurken bazı Afrika ülkeleri soruşturma komisyonunun üyelerinin değiştirilmesi gerektiği görüşünü dile getiriyordu.

Alınan kararla Burundi hükümetinin soruşturma komisyonu ile tam iş birliği yapması ve komisyon üyelerinin ülkeye girişlerinde engel çıkartılmayarak her türlü istenen bilginin tedarik edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Cenevre'de geçen yıl eylül ayında yapılan BM İnsan Hakları Konseyinin 33. oturumunda, Burundi'deki insan hakları ihlallerini incelemek amacıyla bir yıl boyunca görev yapması planlanan bir soruşturma komisyonu kurulması kararı alınmıştı.

Soruşturma Komisyonu da yaptığı çalışmaların ardından hazırladığı raporda, ülkede insanlığa karşı suç işlendiğini belirtmişti.

Burundi'de 10 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "Devlet Başkanı'nın yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından ülkede siyasi kriz ve şiddet olayları başlamıştı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, ülkede son 1,5 yıldaki şiddet olaylarında binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 420 bin kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Uluslararası Af Örgütü, Ocak 2016'da Burundi'nin batısındaki Buringa'da 9 toplu mezarın bulunduğuna ilişkin uydu fotoğrafları yayınlamıştı.

(AA/FEZ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Libya'daki Şiddet Olaylarında 26 Kişi Öldü, 170 Kişi Yaralandı Libya'daki Şiddet Olaylarında 26 Kişi Öldü, 170...
Chicago'da Porto Riko Protestosu... Chicago'da Porto Riko Protestosu...
Evinden tarihi geçmiş 6 ton donmuş tavuk çıktı! Evinden tarihi geçmiş 6 ton donmuş tavuk çıktı!
Guardian: "Tarihi Geçmiş Tavuk Etleri Piyasaya Sürülüyor" Guardian: "Tarihi Geçmiş Tavuk Etleri Piyasaya...
Daha Güçlü Olmak İçin Eşeğe Tecavüz Etti! Daha Güçlü Olmak İçin Eşeğe Tecavüz Etti!
Ab'den Yunanistan'a Kobi Desteği Ab'den Yunanistan'a Kobi Desteği
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Libya'daki Şiddet Olaylarında 26 Kişi Öldü,...
Libya'nın Sabrata kentinde 17 Eylül'den bu yana devam eden şiddet olaylarında 26 kişinin hayatını kaybettiği,...

Haberi Oku