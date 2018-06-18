BM Yemen özel temsilcisi Husilerle yürüttüğü görüşmelerden sonuç alamadığı bildirildi

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, Yemen'de Husilerle yürüttüğü görüşmelerden bir sonuç alamadığı ve bugün başkent Sana'dan ayrılacağı bildirildi.

Siyasi kaynaklardan alınan bilgiye göre, Griffiths, Husilerle Hudeyde kentinde devam eden operasyon konusunda yürüttüğü görüşmelerden somut bir sonuç elde edemedi. Kaynaklara göre, Husiler, Hudeyde Limanı'ndan çekilmeyi ve burayı BM idaresine teslim etmeyi reddetti.

Griffiths, koalisyon güçlerinin, Hudeyde operasyonunu durdurmak için öne sürdüğü şartları iletmek ve Husi yetkililerle görüşmek üzere cumartesi günü Sana'ya gelmişti. Griffiths'in bugün Sana'dan ayrılması bekleniyor.

Yemen güçleri, çarşamba günü, koalisyon güçlerinin desteğiyle Hudeyde kenti ve limanını, Eylül 2014'ten bu yana bölgenin kontrolünü elinde bulunduran Husilerden kurtarmak için askeri operasyon başlatmıştı.