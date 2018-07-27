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BM Yemen Özel Temsilcisi Grıffıths'in Barış Çabaları Sürüyor...

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile Yemen krizine siyasi çözüm bulunması konusunu görüştü.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grıffıths'in Barış Çabaları Sürüyor...

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile Yemen krizine siyasi çözüm bulunması konusunu görüştü.

27 Temmuz 2018 Cuma 06:59
BM Yemen Özel Temsilcisi Grıffıths'in Barış Çabaları Sürüyor...

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile Yemen krizine siyasi çözüm bulunması konusunu görüştü.

Martin Griffiths, Hudeyde operasyonu ve taraflar arasındaki barış görüşmelerinin yeniden başlaması konusunu ele almak amacıyla bulunduğu başkent Sana'da Husi liderle bir araya geldi.
Ziyaret, hükümet ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Hudeyde'nin güneyindeki Zebid kentine askeri yığınak yaptığı, Husilerin ise Babu'l Mendeb Boğazı'nda Suudi Arabistan'a ait iki petrol gemisine saldırı düzenlediği kritik bir dönemde gerçekleşti.
Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Abdulmelik el-Husi görüşmede Griffiths'e, "herhangi bir siyasi müzakere turunun başarılı olabilmesi için koalisyon ülkelerinin barış konusunda istekli ve dürüst olması gerektiğini" iletti.
Husi, öncelikli olarak "esir ve tutukluların serbest bırakılması" gibi Yemen halkının yaşamını doğrudan etkileyen ve çözüme katkı sağlayabilecek insani meselelerden başlanması gerektiğini belirtti.
Griffiths'in barış konusunda yürüttüğü çabalara olumlu yaklaştıklarını kaydeden Husi, koalisyon güçlerinin ise bu girişimleri baltaladığını öne sürdü.
Martin Griffiths, "Husilerin Hudeyde Limanı'ndan çekilmesi karşılığında hükümet ve koalisyon güçlerinin askeri operasyonu durdurmasını" öngören teklifini görüşmek üzere çarşamba günü Sana'ya gelmişti.
 


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Son Güncelleme: 27.07.2018 10:15
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