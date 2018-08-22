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BM Özel Raportöründen ABD'ye İran Tepkisi

BM Tek Taraflı Zorlayıcı Önlemlerin İnsan Hakları Üzerindeki Olumsuz Etkisi Özel Raportörü İdris Jazairy, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırımların adil olması ve masum insanların acı çekmesine yol açmaması gerektiğini bildirdi.

BM Özel Raportöründen ABD'ye İran Tepkisi

BM Tek Taraflı Zorlayıcı Önlemlerin İnsan Hakları Üzerindeki Olumsuz Etkisi Özel Raportörü İdris Jazairy, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırımların adil olması ve masum insanların acı çekmesine yol açmaması gerektiğini bildirdi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 12:34
BM Özel Raportöründen ABD'ye İran Tepkisi


BM ÖZEL RAPORTÖRÜ İDRİS JAZAİRY: "ULUSLARARASI YAPTIRIMLARIN HUKUKSAL DAYANAĞI OLMALI, ORANTILI OLMALI VE SIRADAN VATANDAŞLARIN İNSAN HAKLARINA ZARAR VERMEMELİ AMA (ABD'NİN İRAN'A YAPTIRIM KARARINDA) BU KRİTERLERİN HİÇBİRİ SAĞLANMIŞ DEĞİL. İRAN'A KARŞI ABD YAPTIRIMLARI ADALETSİZ VE ZARARLI"
"(ABD'NİN) BU YASA DIŞILIĞI, BM GÜVENLİK KONSEYİNİN DİĞER TÜM MUHALİF DAİMİ ÜYELERİNCE VE DİĞER ULUSLARARASI ORTAKLARCA DOĞRULANDI"
irleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü İdris Jazairy, ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarının "adaletsiz" ve "zararlı" olduğunu belirterek, bu ülkeye karşı genel bir ekonomik savaş başlatılmaması gerektiğini belirtti.
BM Tek Taraflı Zorlayıcı Önlemlerin İnsan Hakları Üzerindeki Olumsuz Etkisi Özel Raportörü İdris Jazairy, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırımların adil olması ve masum insanların acı çekmesine yol açmaması gerektiğini bildirdi.
BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) ABD'nin de desteğiyle kabul edilen İran nükleer anlaşmasından yine ABD'nin tek taraflı çekildiğini açıklamasının "yasa dışı bir eylem " olduğunun altını çizen Jazairy, BM hukukuna göre yaptırımların "tüm ulusu hedef almayacak şekilde" BMGK kararınca alınabileceğini vurgulayarak, "(ABD'nin) bu yasa dışılığı Güvenlik Konseyinin diğer tüm muhalif daimi üyelerince ve gerçekten diğer uluslararası ortaklar tarafından doğrulandı." değerlendirmesinde bulundu.
Jazairy, İran'a karşı ABD yaptırımlarının "adaletsiz" ve "zararlı" olduğunu ve bu ülkeye karşı genel bir ekonomik savaş başlatılmaması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Uluslararası yaptırımların hukuksal dayanağı olmalı, orantılı olmalı ve sıradan vatandaşların insan haklarına zarar vermemeli ama (ABD'nin İran'a yaptırım kararında) bu kriterlerin hiçbiri sağlanmış değil. Bu adaletsiz ve zararlı yaptırımlar, İran ekonomisini ve para birimini harap ediyor. Milyonlarca insanı fakirliğe sürüklüyor ve ithal ürünleri çok pahalı yapıyor."
Özel Raportör Jazairy, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD yaptırımlarına karşı İran'ın yanında yer almasının ise memnuniyet verici olduğunu belirtti.
 

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Son Güncelleme: 22.08.2018 16:01
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