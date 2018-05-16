BM'nin Yemen'de barış görüşmelerini başlatma planında ilerleme

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, Husiler ile hükümet arasında barış müzakereleriyle ilgili bir eylem planı oluşturma konusunda ilerleme kaydettiği belirtildi.





Griffiths'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Griffiths'in barış müzakereleriyle ilgili bir eylem planı oluşturma konusunda ilerleme kaydettiği ifade edildi.





Açıklamada, BM Temsilcisi'nin, müzakerelerin yeniden başlatılması için BM Güvenlik Konseyine (BMGK) haziran ayının ilk yarısında eylem planını sunmayı düşündüğü kaydedildi.





Tüm taraflara, tansiyonun yükselmesine engel olmak için tedbirler alması çağrısı yapılan açıklamada, Griffiths'in BM'ye gelecek ay sunulması planlanan taslağın ardından barış müzakerelerinin resmi olarak yeniden başlamasını arzu ettiği belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.