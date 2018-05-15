BM Myanmar'daki Saldırılardan Endişeli!

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin ve Şan eyaletinde Myanmar ordusu ve silahlı grupların saldırılarının tırmanışa geçmesinden derin endişe duyulduğunu bildirdi.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcülerinden Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, nisandan bu yana Kaçin eyaletinde 7 bin 400 kişinin yerinden edildiğini söyledi.



Sözcü Colville, bölgeden daha önce de 100 bin sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığını anımsatarak, çatışmalardan dolayı yaklaşık 2 bin sivilin 4 haftadır ormanda kapana kısıldığını aktardı.



Şan eyaletinde ise silahlı grupların saldırısından dolayı geçen cumartesi en az 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 20 sivilin de yaralandığı bilgisini paylaşan Colville, Myanmar ordusunun bölgeyi ağır silahlar ve hava saldırılarıyla bombaladığı yönünde bilgiler olduğunu ifade etti.





Colville, tüm tarafları uluslararası hukuka uymaya ve sorunları müzakere yoluyla çözmeye davet etti.Myanmar ordusu, ülkenin farklı bölgelerinde etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere hedef oluyor. Birleşmiş Milletler, ordu güçlerinin ülkenin güney batısındaki Arakan eyaletinde 700 binden fazla Müslüman'ın komşu Bangladeş'e sığınmasına yol açan operasyonlarını "etnik temizlik" olarak tanımlamıştı.Öte yandan kuzeydeki Kaçin eyaletinde de ordu güçleri ile ayrılıkçı isyancılar arasındaki çatışmalar nedeniyle yerli Hristiyan Kaçin etnik topluluğuna mensup binlerce kişi yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı.