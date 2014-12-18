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BM, Müslümanların Hedef Alınmasına Karşı Mücadele Edecek

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, "aşırı sağcı" partilerin özellikle Müslümanları hedef almasına karşı mücadelenin, BM'nin gelecek yılki dört önceliğinden birisi olacağını söyledi.

BM, Müslümanların Hedef Alınmasına Karşı Mücadele Edecek

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, "aşırı sağcı" partilerin özellikle Müslümanları hedef almasına karşı mücadelenin, BM'nin gelecek yılki dört önceliğinden birisi olacağını söyledi.

18 Aralık 2014 Perşembe 08:19
BM, Müslümanların Hedef Alınmasına Karşı Mücadele Edecek
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BM GENEL SEKRETERİ BAN:  "AŞIRILIKLARLA VE AŞIRI SAĞ PARTİLERİN AZINLIKLAR, GÖÇMENLER VE ÖZELLİKLE MÜSLÜMANLARI HEDEF ALMASINA KARŞI DAHA FAZLA MÜCADELE GÖSTERMELİYİZ"

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, "aşırı sağcı" partilerin özellikle Müslümanları hedef almasına karşı mücadelenin, BM'nin gelecek yılki dört önceliğinden birisi olacağını söyledi.

Genel Sekreter Ban, basın toplantısında yaptığı açıklamada, BM'nin gelecek yıl dört konuda küresel eylemde bulunmasının zorunluluk olduğunu ifade etti.

İlkinin, yeni kalkınma gündeminin oluşturulması ve iklim değişikliği ile mücadele olduğunu kaydeden Ban, gelecek yıl Paris'teki konferansta iklim değişikliğine ilişkin önemli bir anlaşmanın kabul edilmesini beklediğini anlattı.

İkinci konunun Suriye olduğunu ifade eden Ban, "2015 yılının Suriye'deki kabusa son verilen bir yıl olmasının zorunluluk olduğunu" dile getirdi.

Ban Ki-mun, üçüncü konunun ise ayrımcılık ve aşırılıklarla mücadele olduğunu belirterek, "Aşırılıklarla ve aşırı sağ partilerin azınlıklar, göçmenler ve özellikle Müslümanları hedef almasına karşı daha fazla mücadele göstermeliyiz" dedi.

Ban dördüncü konunun ise Birleşmiş Milletler'in yeni küresel ufuklara adaptasyonunu sağlamak olduğunu söyledi.

ABD-KÜBA İLİŞKİLERİ

Basın toplantısında Küba ile ABD arasında diplomatik temasların başlayacak olmasından duyduğu memnuniyeti de vurgulayan Ban, ABD'nin konuya ilişkin kendisine önceden bilgi verdiğini söyledi.

BM Genel Kurulunun uzun zamandır bu ilişkinin tekrar başlaması için baskı yapmakta olduğunu hatırlatan Ban, bu kararlarından dolayı iki ülke liderlerine de teşekkür ederek, ilişkilerin daha da ilerlemesini istediğini dile getirdi.

BAN, BATI AFRİKA'YA GİDİYOR

Genel Sekreter Ban, Batı Afrika'daki Ebola salgınına ilişkin de bilgi vererek salgından en fazla etkilenen ülkeler Liberia, Sierra Leone, Gine ve Mali'yi ziyaret edeceğini kaydetti.

Bugün çıkacağı seyahatte Ebola ile mücadele merkezinin bulunduğu Gana'ya da gideceğini anlatan Ban, hastalığa karşı yapılan çalışmaları bizzat yerinde görmek istediğini ifade etti.

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