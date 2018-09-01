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BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden İdlib Uyarısı

BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERİ FİLİPPO GRANDİ:

BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden İdlib Uyarısı

BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERİ FİLİPPO GRANDİ:

01 Eylül 2018 Cumartesi 07:19
BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden İdlib Uyarısı


BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERİ FİLİPPO GRANDİ: "BU (İDLİB), SURİYE'DEKİ SAVAŞIN BİR SONRAKİ BÜYÜK AŞAMASIDIR VE ÇOK KANLI OLABİLİR. ARZUMUZ BUNUN OLMAMASIDIR"

Birleşmiş Milletler'in (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanabilecekler için son derece endişeli olduklarını söyledi.

Suriye kriziyle ilgili gerçekleştirdiği Ortadoğu turu kapsamında Lübnan'da bulunan Grandi, başkent Beyrut'ta Başbakan Saad el-Hariri ile bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenledi.

Suriye krizinin askeri seçeneklere dönüşmemesi için çözüm bulmaya yoğun mesai harcadıklarına işaret eden Grandi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve diğer yetkililerin duyurduğu gibi İdlib bölgesinde yaşanabileceklere dair ciddi anlamda endişe duyduklarını kaydetti.

Sivillerin hayatlarını mümkün olduğunca kurtarmayı umduklarını söyleyen Grandi, "Bu (İdlib), Suriye'deki savaşın bir sonraki büyük aşamasıdır ve çok kanlı olabilir. Arzumuz bunun olmamasıdır. Suriye hükümeti, sivillerin kurtarılması için çaba göstereceğini belirtti. Ancak biliyorsunuz ki Lübnan dahil herkesi endişelendiren karışık bir durum söz konusu." diye konuştu.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, donörler (bağışçılar) tarafından, birkaç yıldan beri Suriye mültecilerin büyük bölümüne ev sahipliği yapan Lübnan, Ürdün ve Türkiye'ye yapılan yardımların sürdürülmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

"SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE DÖNMEK İSTEYİP İSTEMEDİĞİNİ ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Grandi, Beyrut'taki BM Mülteciler Yüksek Komiseri binasında, Başbakan Hariri ile görüşmesinden önce, düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'dan önce Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve ülkedeki yeni gelişmeler ile gelecek hakkında düşünmenin önemine dikkati çekti.

Lübnanlı yetkililerle yaptığı görüşmelerde yaklaşık 5 milyon Suriyeli mülteci için en iyi çözümün ülkelerinde güvenli ve rahat bir hayata kavuşmaları olduğunu aktardığına işaret eden Grandi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önceki yıllarda Suriye'deki durum çok kötüydü. Şu anda da Suriyelilerin ülkelerine dönmek isteyip istemediğini öğrenmeye çalışıyoruz. Suriye hükümeti ile bu konuyu ve beklenen zorlukları açık bir şekilde konuştuk."

"Lübnan ile işbirliğimiz devam edecek ve tartışmalara yeni unsurlar girdiğinin farkındayız. Örneğin şu anda Suriye'de önemli bir rol oynayan Rusya'nın planlarının tartışılması çok önemli ve onlarla bunu konuşmamız gerekir." diyen Grandi, Şam ve Cenevre'de Rus taraflarla görüştükleri ve kendileriyle ciddi bir diyaloğa sahip olduklarını kaydetti.

Suriye ve Ürdün'den sonra Ortadoğu'nun son durağı Lübnan'a bir günlük ziyarette bulunan Grandi, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'un yanı sıra Başbakan Hariri ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile bir araya geldi.

 

Son Güncelleme: 01.09.2018 10:35
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