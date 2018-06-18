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BM Meksika Sınırını Geçen Göçmen Çocukları Ailelerinden Ayıran ABD’ye Bu Politikasından Vazgeçme Çağrısı Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM), son 6 haftada Meksika sınırını geçen yaklaşık 2 bin göçmen çocuğu zorla ailelerinden ayıran ABD'ye söz konusu politikadan derhal vazgeçmesi çağrısında bulundu.

BM Meksika Sınırını Geçen Göçmen Çocukları Ailelerinden Ayıran ABD’ye Bu Politikasından Vazgeçme Çağrısı Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM), son 6 haftada Meksika sınırını geçen yaklaşık 2 bin göçmen çocuğu zorla ailelerinden ayıran ABD'ye söz konusu politikadan derhal vazgeçmesi çağrısında bulundu.

18 Haziran 2018 Pazartesi 10:44
BM Meksika Sınırını Geçen Göçmen Çocukları Ailelerinden Ayıran ABD’ye Bu Politikasından Vazgeçme Çağrısı Yaptı


Birleşmiş Milletler (BM), son 6 haftada Meksika sınırını geçen yaklaşık 2 bin göçmen çocuğu zorla ailelerinden ayıran ABD'ye söz konusu politikadan derhal vazgeçmesi çağrısında bulundu.
BM İnsan Hakları Konseyinin 6 Temmuz'a kadar sürecek 38. oturumu Cenevre'de başladı. 
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, "ABD'nin ebeveynlerinin aldığı karar nedeniyle çocukları cezalandırılan uygulamalarından derin endişe duyuyorum. Son 6 haftada 2 bine yakın çocuk ailelerinden zorla uzaklaştırıldı." ifadelerini kullandı.
Hüseyin, "ABD'ye çocukları zorla ailelerinden ayırma uygulamasını derhal sona erdirmesi çağrısında bulunuyorum." dedi.
Donald Trump yönetiminin yeni uygulamasına göre, ABD'ye yasa dışı yollardan giren yetişkinler gözaltına alınırken, çocukları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tahsis ettiği bakımevlerine gönderiliyor.

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Dünya genelinde devam eden insan hakları ihlallerine de değinen Hüseyin, "Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik geniş çaplı, organize ve sistematik saldırılar var. Bu saldırıların mahkeme tarafından kabul edildiğinde soykırım olarak nitelenmesi yüksek ihtimal." diye konuştu.
Myanmar hükümetinin insan hakları ihlallerini inceleyecek BM raportörünün ülkeye girişine izni vermediğini anımsatan Hüseyin, Myanmar hükümetinin tüm suçlamaları soruşturacağını açıklamış olmasına rağmen bu soruşturmaların güvenilirliği ve tarafsızlığı noktasında endişeler olduğunu belirtti.
Suriye'de devam eden çatışmalara da değinen Hüseyin, Suriye'deki insan hakları durumunu soruşturmak için gereken adımların rejim tarafından engellendiğini ancak ülkedeki insan hakları ihlallerini incelemeyi sürdüreceklerini söyledi.
Hüseyin, Keşmir'deki insan hakları ihlallerini incelemek için soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.
İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarına BM raportörünün erişimine engel olduğunu belirten Hüseyin, İsrail'e bölgedeki insan hakları ihlallerinin soruşturulması için erişim izni vermeye çağırdı. 
Hüseyin, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Tibet Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerinin arttığı uyarısında bulunarak Çin'in bu bölgelerdeki insan hakları durumunu soruşturmak için BM'ye erişim izni vermediğini sözlerine ekledi. 
 


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Son Güncelleme: 18.06.2018 13:59
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