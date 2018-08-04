BM, Kuzey Kore'ye insani yardımların önünü açacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle yaptırım uygulanan Kuzey Kore'ye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştıracak adımlar atacak.

AA muhabirinin ulaştığı, ABD tarafından hazırlanan ve BM Kuzey Kore yaptırım komitesine gönderilen metne göre, Kuzey Kore'ye insani yardım göndermek isteyen örgütler ve hükümetlerin karşılaştığı zorlukları kolaylaştırmaya yönelik yeni ilkeler belirlenecek.

Diplomatik kaynaklar metnin BM Kuzey Kore yaptırım komitesinde pazartesi günü kabul edilmesinin beklendiğini söyledi.

Hollandalı bir diplomat ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanması için yaptırımların ''tam ve etkili'' bir şekilde uygulanması gerektiğini ancak insani yardımları da olumsuz etkilememesi gerektiğini ve bu nedenle komitenin yardımları kolaylaştırmaya yönelik önlemler alacağını söyledi.

BM'ye göre, uzun süredir devam eden ve büyük ölçüde göz ardı edilen insani krizle karşı karşıya olan Kuzey Kore'de nüfusun yüzde 40'ını oluşturan 10 milyondan fazla kişi yardıma ihtiyaç duyuyor.

Kronik gıda sıkıntısı yaşanan ülkede her 5 çocuktan birinin gelişme ve büyüme sorunu yaşadığı belirtiliyor.

BM kararları yaptırımların insani yardımları ve yardım örgütlerini etkilememesi gerektiğini belirtse de, yardım kuruluşları yaptırımlar nedeniyle bürokratik engellerin hayati önem taşıyan yardımların ulaştırılmasını yavaşlattığını savunuyor.

