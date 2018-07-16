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BM Koordinatöründen İsrail'e çocuklara ateş etmeme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrailli keskin nişancılarda çocuklara ateş etmemelerini istedi.

BM Koordinatöründen İsrail'e çocuklara ateş etmeme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrailli keskin nişancılarda çocuklara ateş etmemelerini istedi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 06:08
BM Koordinatöründen İsrail'e çocuklara ateş etmeme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrailli keskin nişancılarda çocuklara ateş etmemelerini istedi.

Gazze'deki ofisinde dün basın toplantısı düzenleyen Mladenov, dün gerçek bir savaşın eşiğine gelindiğini, bu gerilimi kimsenin istemediğini ve bunun kazananın olmayacağını söyledi.

Mladenov, BM'nin Gazze'den çekilmeyeceğini, aksine Filistinlilere daha etkin ve güçlü şekilde yardım sağlamak için buradaki varlığını artıracağını vurguladı.

Savaş endişesini Gazze'den uzaklaştırmak için çabaların olduğunu ifade eden Mladenov, Filistinlilerden geri çekilmelerini ve Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerini barışçıl çerçevede tutmaya devam etmelerini istedi.
 
Mladenov, Filistinli grupları provokasyondan uzak durmaya ve İsrail Gazze sınırında provokatif eylemler gerçekleştirmemeye, roketleri, havan toplarını ve yanan uçurtmaları durdurmaya çağırdı.

BM Özel Koordinatörü Mladenov, İsrail'den de Gazze olaylarına daha sağduyulu yaklaşmasını isteyerek, "İsrailli keskin nişancıları çocuklara ateş etmemeye davet ediyorum." dedi.

Barışa ciddi bir şans verilmesi gerektiğine dikkati çeken Mladenov, iki tarafın halklarının da barış istediklerini ifade etti.

Filistin'deki siyasi durumun kötüleşmesi ve Hamas ile Fetih arasındaki uzlaşı görüşmelerinin durmasını konularındaki memnuniyetsizliğini belirten Mladenov, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da yeniden tek hükümet, tek siyasi rejim, tek egemenlik ve tek askeri yapı tesis edecek görüşmelerin tekrar başlatılması gerektiğini kaydetti.

Mladenov, Filistin devletinin Gazze Şeridi olmadan kurulamayacağını ve tek başına Gazze'de de bir devlet kurulamayacağını belirtti.

Mladenov ayrıca Gazze'deki Filistinlilerin içinde bulunduğu olumsuz durumun ciddiyeti konusunda uyararak, bu çatışmalardan yorulan Filistinliler için yardım temin etmeyi umduğunu ifade etti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Hamas ve İslami Cihad, dün akşam, Gazze'deki saldırıların durması için Mısır'ın ara buluculuğunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu. Ancak İsrail sabah Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenlemiş, can kaybı ve yaralanma olmamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise daha önceki açıklamasında Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini vermişti.
 
İsrail ordusu, Gazze'den sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine roket atıldığını ileri sürerek, dün Gazze Şeridi'nde İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait olduğunu ileri sürdüğü 40'a yakın hedefi vurduğunu duyurmuştu.

Saldırılarda, Gazze şehir merkezi yakınındaki inşaat halindeki bir bina da vurulmuş, bombardımanda binanın yakınındaki Emir el-Nimra (15) ve Luey Kuheyl (16) adlı Filistinli çocuklar şehit olmuş, 25 Filistinli yaralanmıştı.

 

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Son Güncelleme: 16.07.2018 09:11
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