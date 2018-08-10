BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine Bachelet Atandı!



BM GENEL KURULU, ESKİ ŞİLİ DEVLET BAŞKANI MİCHELLE BACHELET'NİN BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERLİĞİ GÖREVİNE ATANMASINI ONAYLADI

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevine eski Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet getirildi.

BM Genel Kurulu, Şili'nin eski devlet başkanı Michelle Bachelet'nin Cenevre merkezli BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevine atanmasını onayladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından atanan ve 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda ataması onaylanan Bachelet, görev süresi dolan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'in yerine gelecek.

Çocuk doktorluğundan siyasete atılan Michelle Bachelet, 2006-2010 ile 2014-2018 yıllarında iki dönem Şili Devlet Başkanı olarak görev yapmıştı.

Daha önce BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne tekrar aday olmayacağını açıklayan ve görevi devredecek olan Ürdün Prensi Zeyd ise görev süresi boyunca "açık sözlü olduğu" gerekçesiyle birçok hükümet tarafından eleştirildiğini ve neredeyse bütün hükümetleri rahatsız ettiğini söylemiş ve kendisinden sonra görevi devralacak kişinin "açık sözlü" olması ve "eleştirmekten korkmaması" gerektiğini vurgulamıştı.

Zeyd, ABD Başkanı Donald Trump'ın "insanlığı uçurumun kenarına sürüklediği", Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın "ırkçı" olduğu, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin "psikiyatrik değerlendirmeye ihtiyaç duyduğu" gibi çok sayıda hükümet ve devlet başkanına yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

