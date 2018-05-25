BM İnsan Hakları Uzmanından Fransa'ya Uyarı!

Birleşmiş Milletler (BM) Terörizmle Mücadelede İnsan Haklarının Korunması ve Desteklenmesi Özel Raportörü Fionnuala D. Ni Aolain, Fransa'da yürürlüğe giren terörle mücadele yasasının bu ülkedeki Müslümanları daha da "ötekileştireceği", "orantısız şekilde etkileyebileceği" ve "damgalayacağı" uyarısı yaptı.

Özel Raportör Aolain, 14-23 Mayıs'ta Fransa ziyaretinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, yasanın özgürlükler, örgütlenme, özel yaşam, din özgürlüğü ve örgütlenme gibi temel haklar üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili endişelerini belirtti.

Fransa'da geçen yıl 1 Kasım'da yürürlüğe giren terörle mücadele yasasının, Paris'teki terör saldırılarının ardından ilan edilen Olağanüstü Hal Uygulaması'nı (OHAL) resmi olarak sonlandırdığını aktaran Aolain, yasanın özellikle ülkedeki Müslümanlara olumsuz yansıyacağını kaydetti.

İrlandalı insan hakları uzmanı Aolain, terörle mücadele yasasının ülkedeki Müslümanları "orantısız şekilde etkileyebileceği", "damgalayacağı" ve daha da "ötekileştireceği" uyarısında bulundu.

Aolain, bu kapsamda Fransız hükümetine terörle mücadele ve istisnai ulusal güvenlik güçlerini denetlemek için bağımsız bir organ oluşturmasını tavsiye etti.

Yasanın, Fransa'daki Müslümanların temel haklardan tam olarak yararlanması önünde engeller çıkarabileceğine dikkati çeken Aolain, Fransa'daki Müslüman topluluğun gerek OHAL döneminde gerekse yeni terörle mücadele yasası yürürlüğe girdikten sonra "açık şekilde istisnai tedbirlere tabi tutulduğunun" altını çizdi.

Aolain, Fransa'da bazı camilerin kapatılmasını buna örnek olarak göstererek, "Terörle mücadele yasasının sürekli ve geniş bir şekilde uygulanmasıyla, Müslüman azınlığın 'şüpheli topluluk' olarak resmedilmesinden derin endişe duyuyorum." ifadelerini kullandı.