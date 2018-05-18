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BM İnsan Hakları Konseyi Filistin özel oturumu başladı

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in Filistinli göstericileri kasten öldürmesi ve yaralamasının Cenevre Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali olduğunu ve Roma Statüsü'ne göre savaş suçu teşkil ettiğini vurguladı.

BM İnsan Hakları Konseyi Filistin özel oturumu başladı

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in Filistinli göstericileri kasten öldürmesi ve yaralamasının Cenevre Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali olduğunu ve Roma Statüsü'ne göre savaş suçu teşkil ettiğini vurguladı.

18 Mayıs 2018 Cuma 10:04
BM İnsan Hakları Konseyi Filistin özel oturumu başladı

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in Filistinli göstericileri kasten öldürmesi ve yaralamasının Cenevre Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali olduğunu ve Roma Statüsü'ne göre savaş suçu teşkil ettiğini vurguladı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin, işgal altındaki Filistin topraklarında kötüleşen insan hakları durumuna ilişkin özel oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

47 üyeli Konsey'in 26 üyesinin desteğiyle gerçekleştirilen özel oturuma video konferans yoluyla bağlanan Özel Raportör Lynk, son 7 haftada İsrail'in yüzden fazla Filistinli göstericiyi şehit ettiğini, 12 binden fazlasını da yaraladığını aktardı.

"Bütün bunların sorumluluğunu kim taşıyacak?" diyen Lynk, Filistinlilere yönelik katliamların ana sorumlusunun İsrail ordusu ve hükümetindeki karar vericiler olduğunun altını çizdi.

Lynk, uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapması gerektiğini vurgulayarak, Filistinlilerin barışçıl gösteri dahil her türlü insan hakkına sahip olduğuna dikkati çekti.

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Sorumluların adalet önünde hesap vermemesi durumunda İsrail ordusunun Gazze sınırındaki katliamına yönelik tüm kınamaların içinin boş olacağı uyarısında bulunan Lynk, şöyle konuştu:

 "Sivillerin 'kasten öldürülmesi' ve 'kasıtlı olarak büyük acı çektirilmesi veya ciddi şekilde yaralanmasının', gerek Cenevre Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali gerekse Roma Statüsü'ne göre bir savaş suçu olduğunu belirtmek zorundayım."

Bugün sona erecek İnsan Hakları Konseyi'nin 28. kez düzenlenen özel oturumu, yapılacak konuşmaların ardından Türkiye'nin de desteğiyle sunulan İsrail aleyhindeki karar tasarısını oylayacak.

BM İnsan Hakları Konseyi, Myanmar'daki Arakanlı Müslüman nüfusun durumunu ele almak için en son 5 Aralık 2017'de özel oturum düzenlemişti.

Yılda 3 kez olağan toplantı yapan Konsey, olağanüstü durumlarda üçte bir imzayla özel oturum yapıyor.

Son Güncelleme: 18.05.2018 13:38
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