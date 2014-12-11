KONFERANSIN DÜZENLENDİĞİ PERU'NUN BAŞKENTİ LİMA'DA BİNLERCE KİŞİ, "İKLİM ADALETİ" İÇİN YÜRÜDÜ

BM İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapan Peru'nun başkenti Lima'da binlerce kişi, iklim değişikliğiyle ilgili harekete geçilmesi talebiyle gösteri yaptı.

Başkentte toplanan göstericiler, konferansta küresel ısınmayı yavaşlatmak için gelecek yıl Paris'te imzalanması beklenen anlaşmanın taslak metni üzerindeki müzakerelere devam eden delegelerden, "iklim adaleti" sağlamalarını istedi.

Yürüyüşe katılan Rosa Cachi, yaşadığı And platosunda artık mevsimlerin ayırt edilemediğini söylerken, Moses Quispe de bölgede buzulların eridiğini, susuzluk yaşandığını ve toprağın çölleştiğini belirtti.

Sivil eylem grupları, Avaaz ve People's Summit tarafından düzenlenen yürüyüşe, "iklim adaleti" talep eden yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

Lima'da 1 Aralıkta başlayan ve yarın sona erecek BM konferansına katılan 200'e yakın ülke, gelecek 10 yıl için küresel karbon salımını azaltma müzakerelerini sürdürüyor.

Gözlemciler, 2020'de yürürlüğe girmesi beklenen Kyoto protokolünün yerini alacak anlaşmanın kapsamı üzerine zengin ve fakir ülkeler arasındaki farklılıkların müzakere sürecini uzatacağını belirtiyor.