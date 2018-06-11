BM, İdlib’deki saldırıdan derin endişe duydu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de nüfusunun yüzde 60'ını çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmiş sivillerin oluşturduğu İdlib'e düzenlenen hava saldırılarından ve bu saldırılarda aralarında çocukların da olduğu sivil kayıplarından derin endişe duyduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İdlib'in Astana'da varılan anlaşma gereği gerginliği azaltma bölgesi olduğu hatırlatılarak, anlaşmanın garantörleri Rusya, Türkiye ve İran'dan anlaşmaya bağlı kalınması için taraflara baskı yapmaları talep edildi.

İdlib'in kuzeyindeki Zerdene köyüne 7 ve 8 Haziran'da hava saldırısı düzenlendiği belirtilen açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in, nüfusunun yüzde 60'ını çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmiş sivillerin oluşturduğu İdlib'e düzenlenen hava saldırılarından ve bu saldırılarda aralarında çocukların da olduğu sivil kayıplarından derin endişe duyduğu aktarıldı.

Guterres taraflara İdlib'de hava saldırıları ve çatışmalara derhal son verilmesi, sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısı yaptı.

Suriye'de rejime ait savaş uçaklarının İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki bir çocuk hastanesi ve sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 17 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Perşembe gecesi de İdlib'in Zerdene köyündeki sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında en az 42 sivil yaşamını yitirmişti.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.