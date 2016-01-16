BM Heyetinden Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılara Ziyaret

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERİ GRANDİ:

“TÜRKİYE ÖZELLİKLE UZUN YILLARDIR SURİYELİ MÜLTECİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI VE KAPILARINI AÇTI. TABİİ Kİ ÇOK TAKDİR EDİLİYOR. BU KONUDA DAHA FAZLA DESTEK VERİLMELİ. ÖZELLİKLE DİĞER ÜLKELERİN DE BU KONUDA DESTEKLERİNİ ARTIRMALARI GEREKİYOR”

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, “Türkiye özellikle uzun yıllardır Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaptı ve kapılarını açtı. Tabii ki çok takdir ediliyor. Bu konuda daha fazla destek verilmeli. Özellikle diğer ülkelerin de bu konuda desteklerini artırmaları gerekiyor” dedi.

Grandi, beraberindeki heyetle, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'ni (SGDD-ASAM) ziyaret etti. Dernekle ilgili bilgi alan Grandi, İstanbul'da yaşayan Suriyeli sığınmacılarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinlendi. Çocuklarla oyunlar oynayan ve sığınmacıların aldığı hizmetleri gözlemleyen Grandi, ziyaretine ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Türkiye'ye resmi olarak ilk ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirten Grandi, sığınmacılarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Daha güvenli ve barışa dair ortamların sağlanması üzerine gelişmelerin olacağını ümit ettiklerini dile getiren Grandi, şöyle konuştu:

"ASAM'ın çocuk merkezi var. Bu çok önemli çünkü çocuklar birlikte oynayarak rahatlıyor. Bu tarz merkezlerin olması çok olumlu ve hoş. Psikolojik desteklerin de mültecilere verildiğini biliyorum. Savaş travması yaşayan insanlardan bahsediyoruz. Savaş çok büyük bir travma yaratıyor insanlar üzerinde. Çok ağır vakalar var. Bunun için de desteklerin verildiğini gördüm. Devlet büyük çerçeveyi çizmeli. Örneğin, mülteciler için koruma ve yasayla iş gücüne erişimleri sağlanmalı. Bunları zaten devlet yapıyor. Diğer, yani günlük yapılması gereken şeyleri de ASAM gibi kuruluşlar devam ettirmeli. BM Yüksek Komiserliği olarak desteklerimizi sunuyoruz."

- "Kalbime dokunan hikayeleri onların ağzından dinledim"

Nüfusun çok zorluklar çektiğini ve sığınmacıların ağzından gerçek hikayelerini dinlediğini anlatan Grandi, şunları kaydetti:

"Kalbime dokunan hikayeleri onların ağzından dinledim. Çok üzücü. Tüm uluslararası camia ve BM Yüksek Komiserliği olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Neler olabilir? Öncelikli olarak onların korumaya ve güvenliğe ulaşmaları lazım. Türkiye özellikle uzun yıllardır Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaptı ve kapılarını açtı. Tabii ki çok takdir ediliyor. Bu konuda daha fazla destek verilmeli. Özellikle diğer ülkelerin de bu konuda desteklerini artırmaları gerekiyor. Uluslararası koruma altındalar. Bu konuda gerekli ne varsa yetkililerle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Daha fazla 3. ülkeye yerleştirme kotalarının artırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Martta da bir konferans olacak. Bu konuların tartışılması için üzerimize düşen görevi yapacağız."

Sığınmacıların iş gücüne erişime yönelik bir soru üzerine ise, "Kesinlikle daha iyi bir hayata erişim için yardımcı olacak. Burada ne kadar kalacaklarını bilmiyoruz. Her ne olursa olsun, mültecilerin bir yardıma bağımlı olmadan yaşabilmeleri için büyük bir şans bu. Bugün Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşeceğim. Bu çok olumlu ve önemli gelişme konusunda takdirlerimizi ve teşekkürlerimizi kendilerine ileteceğiz" şeklinde konuştu.