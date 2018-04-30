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BM Heyeti Arakanlı Müslümanlar İçin Bangladeş'te Kampları Ziyaret Etti...

Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, Myanmar'daki zulümden kaçan Arakanlı Müslümanların ülkelerine güvenli dönüş yapabilmelerini sağlamak amacıyla Bangladeş'teki kampları ziyaret etti.

BM Heyeti Arakanlı Müslümanlar İçin Bangladeş'te Kampları Ziyaret Etti...

Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, Myanmar'daki zulümden kaçan Arakanlı Müslümanların ülkelerine güvenli dönüş yapabilmelerini sağlamak amacıyla Bangladeş'teki kampları ziyaret etti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:40
BM Heyeti Arakanlı Müslümanlar İçin Bangladeş'te Kampları Ziyaret Etti...

Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, Myanmar'daki zulümden kaçan Arakanlı Müslümanların ülkelerine güvenli dönüş yapabilmelerini sağlamak amacıyla Bangladeş'teki kampları ziyaret etti.

Heyet, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların kaldığı Cox’sBazar'daki sığınmacı kamplarında incelemelerde bulundu.

Rusya'nın BM Temsilcisi Dmitry Polyansky, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, bölgedeki sorunlardan uzak durulmayacağını belirterek, "Ne yazık ki sihirli bir çözüm yok, bütün bu sorunları çözecek sihirli bir değnek yok." ifadelerini kullandı.

Peru'nun BM Temsilcisi GustavoAdolfoMezaCuadraVelasqez de kendisi ve heyetin çözüm bulabilmek için çok çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Velasqez, mülteci krizinin büyüklüğüne ve bazı ailelerin trajik durumlarına tanık olduklarını sözlerine ekledi.

İngiltere'den gelen BM Temsilcisi Karen Pierce de Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönmeleri için çalışmaların devam ettiğini ancak sığınmacıların güvenli şartlarda dönmelerine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

HEYET, BANGLADEŞ BAŞBAKANI HASİNA İLE GÖRÜŞTÜ

BM heyeti, daha sonra Dakka'da Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile bir araya geldi. 

Hasina, görüşmede hem BM'den hem de bölgesel güç olan Çin, Rusya, Hindistan ve Japonya'dan Arakanlı Müslümanlar krizini çözmek için etkin rol oynamasını beklediklerini belirtti. 

Uluslararası topluma, Bangladeş'e sığınan bir milyondan fazla Arakanlı Müslüman'ın topraklarına geri dönüşünün sağlanması için Myanmar üzerindeki baskıyı devam ettirme çağrısı yapan Hasina, "Myanmar, Bangladeş ile imzalanan geri dönüş anlaşması çerçevesinde hareket etmelidir." diye konuştu. 

Heyet üyeleri, görüşmenin ardından Myanmar'ın başkenti Nepido'ya geçti.

Heyettekilerin, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San SuuÇii ve hükümetin diğer üyeleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

 


Son Güncelleme: 30.04.2018 14:13
Anahtar Kelimeler:
BmHeyetKamplarıArakan
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