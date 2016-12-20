'BM Halep İçin Geç Kaldı'

Halep'te hava bombardımanlarının ve rejim yanlısı teröristlerin çok sayıda sivili öldürmelerinin ardından gelen BM Güvenlik Konseyi kararı, çok gecikmiş bir adım olarak değerlendiriliyor.

İNGİLTERE'NİN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ RYCROFT: "HALEP İÇİN KABUL EDİLEN BMGK KARARI ACI VERİCİ BİÇİMDE GEÇ BİR ADIM"

FRANSA'NIN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ DELATTRE: "BU BMGK KARARI, HALEP İÇİN GECİKMİŞ ZAYIF BİR UMUT IŞIĞI... KARARIN AMACI YENİ BİR SREBRENİTSA YAŞANMASINI ÖNLEMEK"

Halep'te hava bombardımanlarının ve rejim yanlısı teröristlerin çok sayıda sivili öldürmelerinin ardından gelen BM Güvenlik Konseyi kararı, çok gecikmiş bir adım olarak değerlendiriliyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin, tahliyelerin tamamlanma aşamasına geldiği Halep'e uluslararası gözlemci konuşlandırma kararı uzun müzakerelerin sonunda alınabildi.

Kararın ardından açıklama yapan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, karara ilişkin açıklamasında, uzun uğraşlar sonucu BMGK'dan Suriye için bir karar çıkarılabildiğini belirterek, Rusya'nın vetolarının bunu bugüne kadar engellediğini söyledi.

Rusya'nın da ikna edilmesiyle bu kararın alınabildiğini anlatan Rycrofrt, "Halep için kabul edilen BMGK kararı acı verici biçimde geç bir adım. Şimdi önemli olan başta Rusya, İran ve Suriye olmak üzere tüm tarafların bu kararı harfiyen uygulamaya geçirmesi." dedi.

Tasarıyı hazırlayan Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre ise gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın uygulanmasının takipçisi olacaklarını belirterek, "Bu BMGK kararı, Halep için gecikmiş zayıf bir umut ışığı... Kararın amacı yeni bir Srebrenitsa yaşanmasını önlemek." diye konuştu.

Suriye rejiminin temsilcisi Beşar Caferi ise kararı eleştirerek, zaten bölgede gözlemciler olduğunu, İngiltere ve Fransa'nın provokasyon amacıyla böyle bir tasarıyı Konsey'e getirdiğini öne sürdü.

"CAFERİ'NİN SÖYLEDİĞİ NEREDEYSE HİÇBİR ŞEY DOĞRU DEĞİL"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power da oylama sonrası yaptığı açıklamada, Halep'te tahliyelerin kaos içinde gerçekleştirildiğini, insanların saatlerce buz gibi havada bekletildiğini ve bazılarının öldüğünü söyledi.

Power, "Bu kararla en azından sivillerin Halep'ten tahliyesi gözlemlenebilecek ve rejim ile müttefiklerinin bugüne kadar işledikleri suçları devam ettirmelerine karşı caydırıcı önlem alınabilecek." dedi.

Karara ilişkin ihtiyatlı olduğunu da anlatan Power, "Bu karar hayata geçirilene kadar sadece bir kağıt parçasıdır. BM topluluğu olarak bizim görevimiz bu gözlemcilerin bir an önce konuşlandırılması ve her şeyini kaybeden sivillerin tahliyesi sırasında yaşayabilecekleri acıları en aza indirmek." ifadelerini kullandı.

Power, gazetecilerin Suriye rejim temsilcisi Beşar Caferi'nin bölgede zaten BM gözlemcilerinin görev yaptığına ve dışarıdan kimsenin gelmeyeceğine yönelik sözlerini hatırlatmaları üzerine de şunları söyledi:

"Caferi'nin bu iç çatışma başladığından beri söylediği neredeyse hiçbir şey doğru değil. Suriye hükümeti tabii ki daha fazla gözlemci gelmesini ve işledikleri suçların görülmesini istemiyor. Bu iç çatışmayı dehşet verici bir mezhep savaşına dönüştürdüler. Onların buna muhalefetleri beni şaşırtmıyor."

"TÜRKİYE YAKINDAN TAKİP EDECEK"

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da karardan memnuniyet duyulduğu vurgulanarak, Türkiye'nin bu kararın hayata geçirilmesini yakından takip edeceği belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi, Doğu Halep'teki sivillerin tahliyesi ve güvenliğinin denetlenmesi için kente uluslararası gözlemcilerin gönderilmesini isteyen karar tasarısını oy birliğiyle kabul etmişti.

Tasarı pazar günü Konsey'e getirilmiş ancak Rusya'nın muhalefeti nedeniyle oylama ertelenmişti. Rusya'nın istediği bazı değişikliklerin yapılmasının ardından tasarı oybirliği ile Konsey'den geçmişti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Halep'te yüzden fazla BM yardım görevlisi olduğunu belirterek, bu personelin gözlem vazifesi de yapacağını, gerekirse Şam'daki personelin de bölgeye kaydırılacağını söylemişti.

Dujarric, misyonun hayata geçirilmesi için tarafların giriş izni ve güvenlik koşullarını sağlaması gerektiğini kaydetmişti.