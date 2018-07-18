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BM Güvenlik Konseyi’nden Kıbrıs Açıklaması:“Çözüm için gerçek siyasi irade ve sorumluluk ortaya koyun“

Taraflara, gerçek siyasi irade ve sorumluluk ortaya koyup,çözüm için gereken uzlaşıları sağlama çağrısı

BM Güvenlik Konseyi’nden Kıbrıs Açıklaması:“Çözüm için gerçek siyasi irade ve sorumluluk ortaya koyun“

Taraflara, gerçek siyasi irade ve sorumluluk ortaya koyup,çözüm için gereken uzlaşıları sağlama çağrısı

18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:01
BM Güvenlik Konseyi’nden Kıbrıs Açıklaması:“Çözüm için gerçek siyasi irade ve sorumluluk ortaya koyun“

 BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’ta taraflara, “Kıbrıslılar ve bölge için, gerçek siyasi irade ve sorumluluk” ortaya koyup, çözüm için gereken uzlaşıları sağlama çağrısında bulundu.
 

Konsey ayrıca, tarafların, Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde ve BM'nin danışmanlığıyla anlamlı istişarelere başlama ve iki bölgeli, iki toplumlu federal çözüm yolunda kaydedilen ilerlemeye acilen sahip çıkmalarını istedi.

BM Güvenlik Konseyi dönem başkanı İsveç Büyükelçisi Olof Skoog, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın konseyi Kıbrıs konusunda bilgilendirdiği toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

BM kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Güvenlik Konseyi'nin sürece ilişkin görüşlerini açıkladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Skoog, Güvenlik Konseyi üyelerinin Spehar ve BM Barış Gücü'ne güçlü desteklerini dile getirdiklerini belirtti.

Güvenlik Konseyi üyelerinin ayrıca Jane Holl Lute'un görevlendirilmesini memnuniyetle karşıladığını dile getiren Skoog, BM Barış Gücü'nün adada güven artırmaya yönelik çaba ve girişimlerinin konsey tarafindan takdir edildiğini kaydetti.

Elizabeth Spehar, Skoog'un ardından yaptığı açıklamada Güvenlik Konseyi üyeleriyle Kıbrıs'taki son durum ve BM'nin adada devam eden rolü üzerine iyi bir görüş alışverişi yaptıklarını söyledi.

Spehar, Güvenlik Konseyi'nin BM Barış Gücü ve BM Genel Sekreteri'nin  İyi Niyet Misyonu'nun çalışmalarına desteğinin devam etmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Elizabeth Spehar, ayrıca Lute'un atanmasının da konsey üyeleri tarafından takdir edildiğini belirtti.Spehar, BM Barış Gücü'nün görevinin değişip değişmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtında Güvenlik Konseyi'nin konuya ilişkin kararına son şeklini vermesini ve önümüzdeki birkaç gün içinde olacakları beklemek gerektiğini söyledi.

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Son Güncelleme: 18.07.2018 10:34
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