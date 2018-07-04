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BM Güvenlik Konseyi yarın Suriye için toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'nin güney batısında artan çatışmalar nedeniyle yarın toplanacağı bildirildi.

BM Güvenlik Konseyi yarın Suriye için toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'nin güney batısında artan çatışmalar nedeniyle yarın toplanacağı bildirildi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 06:25
BM Güvenlik Konseyi yarın Suriye için toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'nin güney batısında artan çatışmalar nedeniyle yarın toplanacağı bildirildi.

BM Güvenlik Konseyi'nin temmuz ayı dönem başkanı İsveç'in BM Daimî Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, konseyin İsveç ve Kuveyt'in talebi üzerine Suriye'nin güney batısında artan çatışmalar ve kötüye giden insani durumu görüşmek üzere perşembe günü toplanacağı duyuruldu.

Suriye'de tarafların sivilleri ve sivil altyapıyı korumada başarısız olduğuna işaret edilen açıklamada, gerginlik ve şiddetin azaltılmasına yönelik çabaların artırılması çağrısı yapıldı.

BM, Suriye'nin güney batısındaki çatışmalar nedeniyle 750 bin kişinin hayatından endişe edildiğini sık sık tekrarlıyor.

Ülkenin güneyinde gerginliği azaltma bölgesi sınırları içerisindeki Dera çevresinde yoğun hava saldırıları nedeniyle, 270 bin ila 330 bin kişinin yerinden edildiğini ve Ürdün sınırına doğru göç ettiğini açıklayan BM, Ürdün'e sınırlarını açma çağrısında bulundu.

Öte yandan, Suriye rejimi ve destekçilerinin hedefindeki Dera ilinde askeri muhaliflerin, kalıcı ateşkesin oluşturulması için Rusya ile görüşmelerde bulunmak üzere, yeni bir heyet kurduğu açıklanmıştı.

Rejim güçleri ve destekçileri, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera'da askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.

Dera'daki operasyonda, rejim ve destekçileri 317 kilometrekarelik bir alanda ilerleyerek bazı sivil yerleşimleri ele geçirmişti.

Rejimin başlattığı askeri operasyonda 20 Haziran'dan bu yana en az 104 sivil hayatını kaybetmişti.

Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

 

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Son Güncelleme: 04.07.2018 10:08
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