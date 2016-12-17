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17 Aralık 2016 Cumartesi 07:27

BM Güvenlik Konseyi, Fransa Ve Almanya'nın Talebiyle Halep İlgili Kapalı Oturum Düzenledi

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, "Halep'in doğusunda kuşatma altındaki halkın tahliyesine ilişkin çabaları değerlendirirken,Türkiye'ye bu insanların hayatını kurtarmak için ortaya koyduğu liderlik ve durmak bilmeyen çabaları için teşekkür ediyoruz" dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Fransa Ve Almanya'nın Talebiyle Halep İlgili Kapalı Oturum Düzenledi
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POWER: “TAHLİYE ANLAŞMASININ EN KISA SÜREDE TEKRAR DEVREYE SOKULMASI GEREK”

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, Halep'in doğusunda kuşatma altındaki halkın tahliyesine ilişkin çabaları değerlendirirken, "Türkiye'ye bu insanların hayatını kurtarmak için ortaya koyduğu liderlik ve durmak bilmeyen çabaları için teşekkür ediyoruz." dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Fransa ve Almanya'nın talebi üzerine, Halep'teki gelişmeleri ve tahliyeleri görüşmek üzere kapalı oturum düzenledi.

Oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Power, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien'ın konsey üyelerine Halep'in doğusundaki insani durum ve tahliyelere ilişkin brifing verdiğini söyledi.

Halep'teki tahliye çabalarının İran destekli milisler ve rejim destekçilerinin şiddeti nedeniyle durduğuna dikkati çeken Power, "Türkiye'nin liderliğinde tahliye planları için ilan edilen ateşkes, bu sabaha kadar devam ederken, tahliyelerin askıya alındığı haberleri geldi. Türkiye'ye bu insanların hayatını kurtarmak için ortaya koyduğu liderlik ve durmak bilmeyen çabaları için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Halep'in doğusunda, kuşatma altındaki Suriyelilerin soğuk ve açlıkla mücadele ettiğini ve bombaların hedefinde olduğunu anımsatan Power, tahliye anlaşmasının en kısa sürede tekrar devreye sokulması gerektiğini vurguladı.

Power, Halep'ten kaçan yaralı, aç sivillere ateş açılmasının ile "alçakça" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

FRANSA'DAN "TAHLİYELER ULUSLARARASI GÖZLEMCİLERİN DENETİMİNDE YAPILSIN" TEKLİFİ

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre ise Halep'ten tahliyelerin uluslararası gözlemcilerin denetiminde güvenli bir şekilde yapılmasını öngören karar tasarısının BMGK'da oylanacağını söyledi.

Power da ABD'nin, Fransa'nın karar tasarısına destek vereceğini belirterek, "Bu karar tasarısı sahadaki insani yardım çalışanlarının ve Türkiye'nin çabalarına da katkı sağlayacak." diye konuştu.

Fransa'nın girişimiyle hazırlanan karar tasarısının bu hafta sonu BMGK'da oylanması bekleniyor.

Power, Rusya'nın, BM Güvenlik Konseyi'nde bu karar tasarısını da veto etmesi durumunda BM Genel Kurulu'nda özel bir oturum düzenlenmesi için çalışacaklarını ifade etti.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da sahada gözlemcilerin bulunmasının, yaşanan vahşeti engelleyemeye yardımcı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin ise Halep'te gözlemcilerin görevlendirilmesinin haftalar süreceğini söyledi.

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