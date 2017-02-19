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19 Şubat 2017 Pazar 07:01

BM Genel Sekreteri Guterres’ten Suriye Açıklaması

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Suriye Açıklaması
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“KRİZE KISA VADEDE ÇÖZÜM BULUNACAĞI KONUSUNDA İYİMSER DEĞİLİM”

“SURİYE VE IRAK İÇİN SİYASİ VE KAPSAMLI BİR ÇÖZÜM BULAMAZSAK, DEAŞ'I YENMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki krize kısa vadede çözüm bulunacağı konusunda iyimser olmadığını söyledi.

Guterres, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştuktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'de barışın ancak tarafların askeri zafer kazanamayacağını düşündüğü zaman mümkün olacağına dikkati çeken Guterres, "Suriye'de hala bu noktada olduğumuzdan emin değilim, hala kazanacağını düşünenler var ama bu büyük bir yanılma. Bu yüzden Suriye'deki kirize kısa vadede çözüm bulunacağı konusunda iyimser değilim" dedi.

Suriye'deki krizin savaşan taraflar üzerinde etkili olan ülkeler için de büyük bir tehdit haline geldiğini ifade eden Guterres, ABD, Rusya, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkerin savaşı sonlandırmak için tarafları ikna çabalarının önemini vurguladı.

Guterres, "Suriye ve Irak için siyasi ve kapsamlı bir çözüm bulamazsak, DEAŞ'ı yenmemiz mümkün değil" şeklinde konuştu.

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