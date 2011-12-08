BM Genel Sekreteri Ban'ın Son Kıbrıs Raporu

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını önerdiği ve Güvenlik Konseyi'ne sunduğu rapor, BM tarafından resmi olarak yayımlandı. Raporun en başında Güvenlik Konseyi'nin 1964 yılında aldığı 186 sayılı karara atıfta bulunuldu.

Raporun BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan ilk halinde sözkonusu Konsey kararına atıfta bulunulmamıştı ve bu durumun Kıbrıs Rum kesiminde rahatsızlık yarattığı yönünde Rum basınında haberler yer almıştı. Ancak son anda yapılan bir eklemeyle rapor, sözkonusu Konsey kararına atıfta bulundu ve bu son haliyle BM tarafından resmen yayımlandı.

Konsey'in 1964 yılında aldığı 186 sayılı karar, UNFICYP'in kuruluş kararı olması bakımından önem taşıyor. Ancak kararda Kıbrıs Rum tarafından ''Kıbrıs Hükümeti'' olarak söz ediliyor.

''Kıbrıs Hükümeti'' unvanını kabul etmeyen Kıbrıslı Türkler ve Türkiye açısından ise 186 sayılı kararın bir olumlu özelliği bulunuyor, bu da Kıbrıs sorununun, Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının iddia ettiği şekilde 1974'de Türkiye'nin Barış Harekatıyla başlamadığını, 1964'ten önce varolduğunu teyit etmesi.

2009-2010 döneminde Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi olan Türkiye, UNFICYP'in görev süresinin uzatılması yönündeki Konsey karar tasarılarına hep ''hayır'' oyu vermiş, bunun gerekçesini açıklarken de Türkiye'nin itirazının, UNFICYP'in kurulma nedeni olmadığını, zira UNFICYP'in asıl kurulma nedeninin adadaki Kıbrıslı Türkleri korumak olduğunu vurgulamıştı. Türkiye karşı çıktığı noktanın, 1964 yılında UNFICYP'i kuran 186 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının ve o zamandan bugüne gücün görev süresini uzatan tüm Konsey kararlarının hep sözde ''Kıbrıs hükümetinden'' söz etmesi olduğunu belirtmişti.

Genel Sekreter Ban'ın daha önceki UNFICYP raporlarında atıfta bulunulan 186 sayılı kararın bu raporda yer almaması değişik yorumlara yol açmıştı.

Bu arada Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter Ban Ki-moon'un yayımladığı son Kıbrıs raporundaki tavsiye üzerine, UNFICYP'in görev süresinin 6 aylığına uzatacak bir karar tasarısını ele almak üzere yarın danışma toplantısı yapacak. Basına kapalı düzenlenecek toplantıda Genel Sekreteri Ban'ın Kıbrıs özel temsilcisi Lisa M. Buttenheim'in Konsey üyelerine bilgi vereceği öğrenildi.

Konsey'in, görev süresi 15 Aralık'ta dolacak UNFICYP'in süresini 15 Haziran 2012'ye dek uzatacak yeni karar tasarısını ise 14 Aralık'ta oylayıp kabul etmesi bekleniyor.

Konsey'de Kıbrıs konusundaki karar tasarıları metinlerini Kıbrıs konusunda öncü ülke konumunda olan İngiltere hazırlıyor.

Genel Sekreter Ban, Konsey'e sunduğu raporunda, Greentree'deki görüşmelerde bir miktar cesaret verici ilerlemenin sağlandığını, ancak tam görüş birliğine varılabilmesi için daha yapılacak çok şeyin olduğunu belirtmiş, UNFICYP'in de ''adadaki sükuneti korumada, iki toplum arasında işbirliği ve güven teşvik etmede önemli bir rol oynamaya devam ettiğini'' kaydederek gücün görev süresinin 15 Haziran 2012 tarihine kadar uzatılmasını tavsiye etmişti.