BM Genel Sekreteri Ban'dan İşkenceyle Mücadele İçin Dünyaya Çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, işkencenin kökünün kazılması için uluslararası toplumun bu konuyu tartışmaya açması gerektiğini belirtti.

Ban, düzenlediği basın toplantısında, her nerede olursa olsun işkenceyle mücadele için yapılması gereken çok işin olduğunu ifade ederek işkencenin kesinlikle yasaklanması gerektiğini vurguladı.

Hiçbir gerekçenin işkencenin kullanılmasını haklı çıkarmayacağının altını çizen Ban, işkencenin kökünün kazılması için uluslararası toplumun harekete geçmesi ve konuyu tüm detaylarıyla tartışmaya açması gerektiğini kaydetti.

Ban, ABD Senatosu'nun Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) işkencelerini içeren raporu hakkında ''Karanlık alanlarda neler yapıldığı aydınlatılarak bu işkenceyi durdurmalıyız'' dedi.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin, CIA'nın 11 Eylül saldırıları sonrası terör şüphelilerine uyguladığı işkence içeren gözaltı ve sorgulama tekniklerine dair raporda, CIA'nın uluslararası yasalara uymaksızın yakaladığı esirlere zarar verme ve acı çektirme taktikleri uyguladığı vurgulanmıştı.