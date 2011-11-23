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BM Genel Kurulunun İnsan Hakları Komitesi

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Caferi:'Kabul Edilen Karar Tasarısının Ardındaki Asıl Ülke ABD'dir

BM Genel Kurulunun İnsan Hakları Komitesi

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Caferi:'Kabul Edilen Karar Tasarısının Ardındaki Asıl Ülke ABD'dir

23 Kasım 2011 Çarşamba 09:50
BM Genel Kurulunun İnsan Hakları Komitesi
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Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Başar Caferi, BM Genel Kurulunun İnsan Hakları Komitesi tarafından kabul edilen, Suriye'deki insan haklarını kınayan karar tasarısının ''arkasındaki

asıl ülkenin ABD olduğunu'' savundu.

Caferi, BM Genel Kurulu'nun 3. Komitesi olarak bilinen İnsan Hakları Komitesinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 122 ülkenin oylarıyla kabul edilen karar tasarısının, ülkesi için hiçbir

anlam ifade etmediğini belirterek tasarının siyasi amaçlı olduğunu öne sürdü.

Caferi komitede yaptığı konuşmada, kabul edilen karar tasarısının, Almanya, İngiltere ve Fransa tarafından hazırlanmış olsa da arkasındaki asıl ülkenin ABD olduğunu iddia ederek ''Bu karar tasarısının insan haklarıyla ilgisi yok, bu tamamen ülkeme karşı devam eden düşmanca Amerikan politikasının bir parçası'' diye konuştu.

Konuşmasında Suriye'de bir sorun olduğunu kabul eden ve reform sözü veren Caferi, isim vermeden bazı ülkelerin, Suriye'deki muhalefeti, hükümetle diyaloğa girmek yerine şiddete başvurma yönünde cesaretlendirdiğini de savundu.

Oylamanın ardından konuşan Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Peter Wittig, oylama sonucunun son derece etkileyici olduğunu, kararın Suriyeli yetkililere şiddete son vermeleri konusunda güçlü bir mesaj gönderdiğini belirtti.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gerard Araud da oylamanın büyük bir başarı olduğunu belirterek ''Umarız BM Güvenlik Konseyinin bazı üyeleri buradaki mesajı alırlar'' diye konuştu ve Çin ve Rusya'nın oylamada çekimser kaldıklarına dikkati çekti.

Kararın gelecek ay bu sefer de Genel Kurul'da oylamaya sunulması ve muhtemelen yine kabul edilmesi bekleniyor.

Myanmar, Kuzey Kore ve İran gibi bazı ülkelerdeki insan hakları ihlallerini kınayan bu tür karar tasarıları, 3. komitede kabul edilmelerinin ardından, 193 üyeli Genel Kurulda bile kabul edildiklerinde bağlayıcılık taşımıyor, ancak uluslararası toplumun görüşünü ifade ettiği için önem arz ediyor.

Kararları bağlayıcı nitelik taşıyan BM Güvenlik Konseyinde ise Suriye rejimini kınamaya yönelik karar tasarısı, Rusya ve Çin'in vetosuna takılarak geçen ay kabul edilememişti. BM kulislerinde Rusya'nın hala benzer bir karar tasarısını desteklemeyeceğini söylediği belirtiliyor.

Bu arada Uluslararası Af Örgütü de kararın kabul edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirten bir açıklama yaptı.

Af Örgütü açıklamasında, bugünkü oylamanın BM Güvenlik Konseyi'nin bu konuda artık harekete geçmesinin ne kadar elzem olduğunu gösterdiğini, Konsey'in acilen bir karar kabul ederek Suriye'yi Uluslararası Ceza Mahkemesine havale etmesi gerektiğini savundu.

Son Güncelleme: 23.11.2011 09:50
Anahtar Kelimeler:
BmSuriyeKomiteInsan Hakları
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