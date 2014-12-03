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BM Gazze Araştırma Komisyonu Gazze'de

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in son saldırıları sırasında işlediği ihlalleri araştırmak üzere oluşturduğu komisyondan bir heyetin Gazze'ye ulaştığı belirtildi.

BM Gazze Araştırma Komisyonu Gazze'de

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in son saldırıları sırasında işlediği ihlalleri araştırmak üzere oluşturduğu komisyondan bir heyetin Gazze'ye ulaştığı belirtildi.

03 Aralık 2014 Çarşamba 13:01
BM Gazze Araştırma Komisyonu Gazze'de
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BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ TARAFINDAN OLUŞTURULAN ARAŞTIRMA KOMİSYONU HEYETİ GAZZE'YE ULAŞTI
     
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in son saldırıları sırasında işlediği ihlalleri araştırmak üzere oluşturduğu komisyondan bir heyetin Gazze'ye ulaştığı belirtildi.

Sınır Kapıları İdaresi Müdürü Mahir Ebu Subhe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sırasında işlediği ihlalleri araştırmak için görevlendirilen araştırma komisyonunun Beyt Hanun (Erez) sınır kapısından Gazze'ye ulaştığını söyledi.

Ebu Subhe, komisyon heyetinin İsrail'in ihlallerini incelemeye başlamak için yıkılan bölgeleri, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı okulları ziyaret etmesinin beklendiğini kaydetti.

İsrail daha önce Gazze'de işlenen insan hakları ihlallerini araştırmak için oluşturulan BM soruşturma komisyonunun bölgeye girişini engellemiş, bu durum Filistin insan hakları kurumları tarafından İsrail'in suçlarını örtbas etme çabası olarak değerlendirilmişti.

İsrail'in 13 Haziran'dan bugüne kadar yaptığı Gazze saldırılarında işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insan hakları ve insani hukuk ihlallerini araştıracak komisyonun kurulması, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından 23 Temmuz 2014'te kararlaştırılmıştı.

İsrail'in "Koruyucu hat" adıyla 7 Temmuz'da başlattığı ve 51 gün devam eden saldırılarında, Gazze'de 2 bin 158 kişi hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı. Saldırılarda 17 bin 200 ev, 73 cami ve 24 okul tamamen yıkılmış, binlerce bina hasar görmüştü.

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