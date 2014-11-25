FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS: "DEVLETİMİZİ, TARİHİ FİLİSTİN TOPRAKLARININ SADECE YÜZDE 22'Sİ ÜZERİNE KURMAYA HAZIRIZ"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'i, Filistin topraklarının işgalini sonlandırma ile ilgili yasalara ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uymaya mecbur etmek ve uluslararası yasaları ihlalini durdurmak için "uluslararası toplumu derhal çalışma başlatmaya" çağırdı.

Abbas, BM Filistin Halkı İle Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile Avustralya BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gary Quilan'ın yanı sıra uluslararası davetlilerin de katıldığı etkinlikte konuşma yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistinlilerin, uluslararası kararlar ve girişimler doğrultusunda, tarihi Filistin topraklarının yüzde 22'si üzerinde ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde İsrail ile aralarındaki çatışmayı sona erdirmeye, Filistinli mülteciler sorunu konusunda BM Genel Kurulu kararlarına göre üzerinde anlaşmaya varılacak adil bir çözüme hazır olduklarını belirtti.

Abbas, "Artık, halkımızın tasarruf kabul etmeyen haklarını yürürlüğe koymak için kararlı çalışarak, siyasi iradeyi ortaya koyma zamanı gelmiştir" dedi.

İsrail işgalini sona erdirmek için zaman belirlenmesi konusunda son zamanlarda Arap grubunun BM Güvenlik Konseyine sunduğu karar tasarısının önemine değinen Abbas, sözlerini şöyle tamamladı:

"İsrail'in, başkentimiz Doğu Kudüs'ün de içinde olduğu Filistinlilerin topraklarına el koyması ile Yahudi yerleşim birimleri inşasına engel olunmalı. Doğu Kudüs'ün Yahudileştirilmesi ve buradaki İslam'a ve Hristiyanlığa ait varlığın değiştirilmesi veya yok edilmesinin önüne geçilmeli. Filistinlilerin evleri yıkılarak sahiplerinin mülklerinden yoksun bırakılmaları ve ırkçı ayrım duvarı inşaatı durdurulmalı. İsrail, cezaevlerindeki Filistinli esirler serbest bırakılmalı. Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına uygulanan insanlık dışı ambargo mutlaka kaldırılmalı. Gazze, mümkün olan en kısa zamanda yeniden inşa edilmeli."