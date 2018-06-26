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BM, Dera'daki 750 Bin Sivilin Hayatından Endişeli

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, bir haftadır saldırılar düzenlediği ülkenin güneybatısındaki Dera ilinde 750 bin kişinin hayatının tehlike altında olduğu uyarısı yaptı.

BM, Dera'daki 750 Bin Sivilin Hayatından Endişeli

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, bir haftadır saldırılar düzenlediği ülkenin güneybatısındaki Dera ilinde 750 bin kişinin hayatının tehlike altında olduğu uyarısı yaptı.

26 Haziran 2018 Salı 17:19
BM, Dera'daki 750 Bin Sivilin Hayatından Endişeli

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, bir haftadır saldırılar düzenlediği ülkenin güneybatısındaki Dera ilinde 750 bin kişinin hayatının tehlike altında olduğu uyarısı yaptı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Çoğunluğu Dera ilinin doğusu ve Ürdün sınırına yakın bölgelerden olmak üzere en az 45 bin kişinin yerinden edildiğini öğrendik." dedi.

Sözcü Laerke, yerinden edilen bu kişilerin acilen barınak ve insani yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Dera'daki şiddet olaylarının tırmanışa geçmesinden büyük endişe duyduklarını vurgulayan Laerke, bölgeye yapılan saldırıların 750 bin kişinin hayatını tehlikeye attığına işaret etti. 

Laerke, havadan ve karadan saldırıların sürdüğünü, bölgede aralarında çocukların da olduğu ölü 
ve yaralılar bulunduğuna dair haberler aldıklarını kaydetti. 

Öte yandan BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Bettina Luescher ise yerinden edilen Deralıların sayısının kısa zamanda iki katına çıkabileceği uyarısını yaptı.

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Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, bir haftadır ülkenin güneybatısındaki Dera iline şiddetli saldırılar düzenliyor. Dünkü saldırılarda 18 sivil yaşamını yitirmişti.

750 BİN SİVİL PANİK YAŞIYOR

Dera, "Astana Süreci" garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatmıştı ancak rejim ve destekçileri henüz bir ilerleme kaydedemedi.

Şiddetli saldırılar ve bölgenin rejim ve destekçilerinin kontrolüne geçeceği endişesiyle yaklaşık 750 bin sivilin yaşadığı Dera'dan göç dalgası başlamıştı.

Göç yolundaki sivillerin yiyecek ve barınma imkanlarından yoksun olması nedeniyle insani kriz yaşanıyor.

 


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Son Güncelleme: 26.06.2018 20:37
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