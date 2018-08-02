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BM'den Zimbabve'ye seçim sonrası itidal çağrısı

BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zimbabve'de hafta başında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından artan gerginlik üzerine siyasi liderleri ve halkı itidale çağırdı.

BM'den Zimbabve'ye seçim sonrası itidal çağrısı

BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zimbabve'de hafta başında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından artan gerginlik üzerine siyasi liderleri ve halkı itidale çağırdı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 22:13
BM'den Zimbabve'ye seçim sonrası itidal çağrısı

BM'den Zimbabve'ye seçim sonrası itidal çağrısı

BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zimbabve'de hafta başında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından artan gerginlik üzerine siyasi liderleri ve halkı itidale çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zimbabve'de seçimlerin ardından başkent Harare'de ordunun göstericilere müdahalesi sonrasında yaşanan şiddet olaylarından endişe duyduğunu belirtti.

Barışçıl ve düzenli bir seçim süreci sağlanması ve anlaşmazlıkların diyalogla, hukuk kurallarına uygun ve barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, seçim sonuçları açıklanıncaya dek siyasi liderlere ve halka itidal göstermeleri ve her türlü şiddet olaylarından kaçınılması çağrısında bulundu.

Zimbabve'de 30 Temmuz'da yapılan seçim sonuçlarını protesto eden göstericilerle askeri güçler arasında çıkan çatışmalarda 6 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, yaşanan kaostan dolayı muhalif Demokratik Değişim Hareketi (MDC) İttifakının lideri Nelson Chamisa'yı suçlarken, muhalefet, tüm şiddet eylemlerini kınadığını açıklamıştı.

Polis ordudan destek istedi

Zimbabve polisi ise olayların müdahale edemeyecekleri kadar büyümesi sebebiyle ordudan destek istemek zorunda kaldıklarını duyurmuştu.

Zimbabve Seçim Komisyonunun, meclis seçimini Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesinin (Zanu-PF) kazandığını duyurması ve devlet başkanlığı seçim sonuçlarını açıklamaması, muhalifleri sokağa dökmüştü.

Harare sokaklarında yürüyüşe geçen ve bazı araçları ateşe veren göstericilere polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, polisin müdahalesinin yeterli olmaması üzerine askeri kuvvetler sokaklara inip göstericileri dağıtmaya başlamıştı.

Ülkede seçim sonuçlarına ilişkin endişeli bekleyiş sürerken, gelen ilk verilere göre, ulusal mecliste koltukların çoğunluğunu iktidar partisi Zanu-PF'nin kazandığı belirtiliyor.

Devlet başkanlığı için 22 aday katılırken, seçimlerde iktidar partisi Zanu-PF adına mevcut Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, muhalif 7 partinin bir araya gelmesiyle oluşturulan MDC İttifakı adına Nelson Chamisa yarıştı.

Mugabesiz ilk seçim

Yaklaşık 5,6 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede, resmi seçim sonuçlarının bu hafta sonuna kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Zimbabveliler, pazartesi günü, 38 yıl sonra oy pusulasında eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin ismi olmadan sandık başına gitmişti.

Ülkede geçen yıl kasım ayında yapılan askeri müdahale sonrasında, Robert Mugabe istifaya zorlanmış ve yerine eski Devlet Başkan Yardımcısı Mnangagwa getirilmişti.

Mugabe, Zimbabve'nin bağımsızlığını kazanması sonrası 1980 yılında düzenlenen genel seçimlerde başbakanlık koltuğuna oturmuş, ardından düzenlenen tüm devlet başkanlığı seçimlerini kazanmıştı.

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