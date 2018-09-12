banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93119
ALTIN
244.929
DOLAR
6.3662
STERLİN
8.2800
EURO
7.3760
Yağmurlu Hava Sürecek
YAĞMURLU HAVA SÜRECEK
Trafik Kazası
LEFKOŞA'DA TRAFİK KAZASI
Müjdeyi Zeki Çeler verdi!
MÜJDEYİ ZEKİ ÇELER VERDİ!
Zincirleme kaza
Son Dakika
ZİNCİRLEME KAZA
banner282
Flaş Haber
Trafik Kazası
Kapat

BM'den Yemen Görüşmelerini Canlandırma Girişimi

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ve Husiler arasında başlayamadan çöken barış görüşmelerini yeniden canlandı.

BM'den Yemen Görüşmelerini Canlandırma Girişimi

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ve Husiler arasında başlayamadan çöken barış görüşmelerini yeniden canlandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 06:52
BM'den Yemen Görüşmelerini Canlandırma Girişimi

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ve Husiler arasında başlayamadan çöken barış görüşmelerini yeniden "canlandırmak" için Yemen, Suudi Arabistan ve Umman'ı ziyaret edeceğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen Yemen hükümeti ve Husiler arasında başlayamadan çöken barış görüşmelerini yeniden "canlandırmak" amacıyla Yemen, Suudi Arabistan ve Umman'ı ziyaret edeceğini söyledi.


Griffiths, geçen hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması planlanan barış müzakerelerine Husilerin katılımının sağlanamamasının ardından görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyini bilgilendirdi.


Yemen'deki barış sürecinin inişli çıkışlı olacağını belirten Griffiths, güven artırıcı önlemlerle tarafları tekrar bir araya getirmek için Umman'ın başkenti Muskat, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana'yı ziyaret edeceğini ifade etti.

Griffiths, ziyaretleri sırasında taraflarla mahkumların serbest bırakılması ve Sana Havalimanı'nın yeniden ulaşıma açılması konularını da görüşeceğini sözlerine ekledi.


Yemen'de üç yıldan uzun süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

Son Güncelleme: 12.09.2018 12:44
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerBmYemen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan'da Maden Kazası: Göçük Altında Kalan 6 İşçi Öldü
Pakistan'da Maden Kazası: Göçük Altında Kalan 6 İşçi Öldü
Hindistan'da 33 Şoförü Öldürdüğü İddia Edilen Zanlı Yakalandı
Hindistan'da 33 Şoförü Öldürdüğü İddia Edilen Zanlı Yakalandı
Almanya, Teknoloji İçin Varlık Fonu Kuruyor
Almanya, Teknoloji İçin Varlık Fonu Kuruyor
Putin’den Japonya’ya Barış Önerisi
Putin’den Japonya’ya Barış Önerisi
İran'da Stokçulara “idam“ Uyarısı
İran'da Stokçulara “idam“ Uyarısı
EL-SEN Yarın Tam Gün Uyarı Grevi Yapacak
EL-SEN Yarın Tam Gün Uyarı Grevi Yapacak
Peru'da Eski İsyancı Lidere İkinci Kez Ömür Boyu Hapis Cezası
Peru'da Eski İsyancı Lidere İkinci Kez Ömür Boyu Hapis Cezası
Filipinler'de Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı...14 Kişi Hayatını Kaybetti
Filipinler'de Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı...14 Kişi Hayatını Kaybetti
Ayrılıkçı Katalanlardan Gösteri
Ayrılıkçı Katalanlardan Gösteri
Mısır'dan, Ülkedeki Toplu İdam Kararlarını Eleştiren AB'ye Tepki
Mısır'dan, Ülkedeki Toplu İdam Kararlarını Eleştiren AB'ye Tepki

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim