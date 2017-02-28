BM'den Yemen'deki Çocuk Askerlere İlişkin Açıklama

BM, YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞTA BUGÜNE KADAR BİN 476 ÇOCUĞUN "SAVAŞÇI" OLARAK KULLANILDIĞINI VE BİN 490 ÇOCUĞUN DA ÇATIŞMALARDA ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU

BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERLİĞİ SÖZCÜSÜ SHAMDASANİ: "TÜM TARAFLARA ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARDA KULLANILMAK ÜZERE ASKERE ALINMASININ ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUNA GÖRE KESİNLİKLE YASAKLANDIĞINI HATIRLATIYOR, BU ÇOCUKLARIN DERHAL SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORUZ"

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de 2 yıldan bu yana devam eden iç savaşta bin 476 çocuğun "savaşçı" olarak kullanıldığını ve bin 490 çocuğun da çatışmalarda hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü RavinaShamdasani, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında Yemen'de Husilere bağlı halk komitelerince silahlı çatışmalarda kullanılmak üzere çocuk savaşçıların kullanıldığı yönünde sayısız ihbar aldıklarını belirtti.

Geçen hafta çocukların ailelerinin bilgisi dışında askere alındıklarına dair yeni bilgiler edindiklerini dile getiren Shamdasani, 18 yaş altındaki çocukların para ya da toplumsal statü vaadiyle kandırıldıktan sonra savaşa katıldıklarını söyledi.

Shamdasani, BM'nin Yemen'de iç savaşın başladığı Mart 2015'ten 31 Ocak 2017'ye kadar bin 476 çocuğun çatışmalarda çocuk asker olarak kullanıldığını teyit ettiğini bildirdi.

Söz konusu rakamın çok daha yüksek olduğunu düşündüklerini aktaran Shamdasani, ailelerin misilleme korkusuyla konuşamadıklarına dikkat çekti.

Sözcü Shamdasani, 15 yaş altındaki çocukların savaştırılmasının savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulunarak, "Tüm taraflara çocukların silahlı çatışmalarda kullanılmak üzere askere alınmasının uluslararası insan hakları hukukuna göre kesinlikle yasaklandığını hatırlatıyor, bu çocukların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz." diye konuştu.

UNICEF Sözcüsü ChristopheBoulierac da yaptığı açıklamada, Yemen'de iç savaşın başladığı günden bu yana bin 490 çocuğun yaşamını yitirdiğini, milyonlarca çocuğun da açlık tehdidi altında yaşadığını ifade etti.

BM'ye göre, Yemen'de iç savaş nedeniyle Mart 2015-23 Şubat 2017 tarihlerinde 4 bin 667 sivil hayatını kaybetti, 8 bin 180 kişi de yaralandı.