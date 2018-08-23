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BM'den Yemen'de yeni kolera salgını uyarısı

BM'den Yemen'de yeni kolera salgını uyarısı

23 Ağustos 2018 Perşembe 06:43
BM'den Yemen'de yeni kolera salgını uyarısı

Birleşmiş Milletler, Yemen'de yeni bir kolera salgını dalgasının başlayabileceği uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, BM İnsani İşler Koordinatörlüğü'nün (OCHA), Yemen'de kolera vakalarının arttığını belirttiğini, bu nedenle de "üçüncü salgın dalgasının" başlayabileceği uyarısı yaptığını açıkladı.

Nisan 2017'den bu yana 1,1 milyondan fazla kolera vakasına rastlandığını belirten Dujarric, 2 bin 300 kişinin de salgında hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Dujarric, BM'nin insani yardım ortaklarının salgın tehlikesi altındaki İbb ve Hudeyde kentlerinde 385 bin kişiye aşı yaptığını da sözlerine ekledi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen yaklaşık 3 yıldır,

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
 

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Son Güncelleme: 23.08.2018 09:51
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