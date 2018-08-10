BM'den Yemen'de Koalisyon Güçlerinin Saldırısına Kınama Ve Soruşturma Çağrısı!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde 50 kişinin ölümüne neden olan saldırısını kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Yemen'de tüm tarafların uluslararası insani hukuka saygı duymaları ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini belirten Guterres, bu savaşa son vermenin tek yolunun müzakere edilmiş siyasi bir çözüm olduğunu vurguladı.

Guterres, gerginliğin daha fazla tırmanmaması için tüm taraflara yapıcı bir şekilde siyasi süreçte rol alması çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Sada ilinde 50 kişinin ölümüne neden olduğu saldırısını kınayan Guterres, bu olaya ilişkin bağımsız ve hızlı bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Sada'nın Dahyan kentinde çocukları taşıyan bir otobüsü hedef alan saldırıda 50 kişi ölmüş, 77 kişi yaralanmıştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, "Sada ilinin hedef alınması, meşru bir askeri eylem." ifadesini kullanmıştı. Maliki, Suudi Arabistan'ın Cazan kentinde sivillere yönelik düzenlenen, ölü ve yaralıların olduğu saldırıya işaret ederek, eylemde bu saldırıyı planlayan ve uygulayan unsurların hedef alındığını kaydetmişti.

Yemen'de üç yıldan uzun süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birlikleri tarafından desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

