BM'den Türkiye ve ABD'ye diyalog çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETER SÖZCÜSÜ STEPHANE DUJARRİC: "İKİLİ SORUNLAR BU İKİ ÜLKENİN ÖTESİNE DE YANSIYABİLİR AMA UMUYORUZ BU OLMAZ VE BU TÜR SORUNLAR DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLÜR. HEM ABD HEM TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ İKİ ÜLKE VE BÖLGEDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR. BU GERGİNLİĞİN İKİ ÜLKENİN DIŞINA TAŞTIĞINI GÖRMEK İSTEMEYİZ"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, hem ABD hem Türkiye'nin çok önemli iki ülke olduğunu ve bölgede önemli rol oynadığı belirterek, iki ülke arasında yaşanan krizin diyalog yoluyla çözülmesini ve gerginliğin bu ülkelerin dışına taşmamasını umut ettiklerini söyledi.

Dujarric, günlük basın brifinginde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD ve Türkiye arasında yaşanan gerginliğe ilişkin bir soruyu da yanıt veren Dujarric, şunları kaydetti:

"İkili sorunlar bu iki ülkenin ötesine de yansıyabilir ama umuyoruz bu olmaz ve bu tür sorunlar diyalog yoluyla çözülür. Hem ABD hem Türkiye çok önemli iki ülke ve bölgede önemli rol oynuyor. Bu gerginliğin iki ülkenin dışına taşmasını görmek istemeyiz."

