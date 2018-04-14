Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109604
ALTIN
177.257
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8353
EURO
5.0536
Girne’de 10 Gram Hintkeneviri
GİRNE'DE 10 GRAM HİNTKENEVİRİ
Türkiye’de FETÖ’den aranan Albay KKTC’de yakalandı
Türkiye’de FETÖ’den aranan Albay KKTC’de...
LEFKOŞA'DA KUNDAKLAMA
LEFKOŞA'DA KUNDAKLAMA
Girne'de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
banner256

BM'DEN SURİYE'DE İTİDAL ÇAĞRISI...

Birleşmiş Milletler, 14 Nisan 18 (T.A.K): Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenlemesi üzerine uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi, itidal gösterilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

BM'DEN SURİYE'DE İTİDAL ÇAĞRISI...

Birleşmiş Milletler, 14 Nisan 18 (T.A.K): Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenlemesi üzerine uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi, itidal gösterilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

14 Nisan 2018 Cumartesi 13:50
BM'DEN SURİYE'DE İTİDAL ÇAĞRISI...
banner238

Birleşmiş Milletler, 14 Nisan 18 (T.A.K): Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenlemesi üzerine uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi, itidal gösterilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu. 
Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, ABD İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik hava saldırılarını yakından takip ettiğini ve ''uluslararası barış ve güvenlik söz konusu olduğunda BM Sözleşmesi ve uluslararası hukuk ile tutarlı bir şekilde hareket etme zorunluluğu olduğunu'' belirtti. 
BM Sözleşmesinin bu konuda çok net olduğuna dikkati çeken Guterres, ''BM Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında en önemli sorumluluğa sahip. Güvenlik Konseyi üyelerini birlik olup bu sorumluğu yerine getirmeye davet ediyorum. Tüm üye devletlere böyle tehlikeli bir durumda itidal göstermesi, gerginliği tırmandıracak ve Suriye halkının ıstırabını daha da kötüleştirecek herhangi bir eylemden kaçınma çağrısı yapıyorum.'' değerlendirmesinde bulundu. 
Guterres, öte yandan Suudi Arabistan'a yapacağı ziyareti de erteledi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KALIN: "SURİYE REJİMİNİN CEVAPSIZ BIRAKILMASI DÜŞÜNÜLEMEZDİ"
KALIN: "SURİYE REJİMİNİN CEVAPSIZ BIRAKILMASI DÜŞÜNÜLEMEZDİ"
PUTİN, OPERASYONU SERT ŞEKİLDE KINADI
PUTİN, OPERASYONU SERT ŞEKİLDE KINADI
MAY: "EN YAKIN MÜTTEFİKLERİMİZLE ASKERİ HAREKATIN HEM MEŞRU HEM DE DOĞRU OLDUĞUNA YÖNELİK GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDIK"
MAY: "EN YAKIN MÜTTEFİKLERİMİZLE ASKERİ HAREKATIN HEM MEŞRU HEM DE DOĞRU OLDUĞUNA YÖNELİK GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDIK"
ÇİN: “BİZ DAİMA ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜÇ KULLANIMINA KARŞI ÇIKIYORUZ"
ÇİN: “BİZ DAİMA ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜÇ KULLANIMINA KARŞI ÇIKIYORUZ"
FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI: "SURİYE'DE HEDEFE ULAŞILDI. BU AŞAMADA YENİ BİR SALDIRI GÜNDEMDE DEĞİL"
FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI: "SURİYE'DE HEDEFE ULAŞILDI. BU AŞAMADA YENİ BİR SALDIRI GÜNDEMDE DEĞİL"
RUSYA: “103 GÜDÜMLÜ FÜZEDEN 71’İ ENGELLENDİ”
RUSYA: “103 GÜDÜMLÜ FÜZEDEN 71’İ ENGELLENDİ”
ABD, İNGİLTERE VE FRANSA'NIN ESED REJİMİNE YÖNELİK SALDIRISINA AVUSTRALYA'DAN DESTEK...
ABD, İNGİLTERE VE FRANSA'NIN ESED REJİMİNE YÖNELİK SALDIRISINA AVUSTRALYA'DAN DESTEK...
ABD, İNGİLTERE VE FRANSA'NIN ESED REJİMİNİ HEDEF ALMASI ABD BASININDA GENİŞ YER BULDU
ABD, İNGİLTERE VE FRANSA'NIN ESED REJİMİNİ HEDEF ALMASI ABD BASININDA GENİŞ YER BULDU
İSRAİL: "SURİYE, İRAN VE HİZBULLAH'A ÖNEMLİ BİR SİNYAL"
İSRAİL: "SURİYE, İRAN VE HİZBULLAH'A ÖNEMLİ BİR SİNYAL"
JUNKER: "SURİYE REJİMİ SİVİLLERE KARŞI İLK KEZ KİMYASAL SİLAH KULLANMADI ANCAK BU SON OLMALI"
JUNKER: "SURİYE REJİMİ SİVİLLERE KARŞI İLK KEZ KİMYASAL SİLAH KULLANMADI ANCAK BU SON OLMALI"

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim