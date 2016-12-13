BM'den Sığınmacılara Kış Yardımı

BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, TÜRKİYE'DE KAMPLARIN DIŞINDA YAŞAYAN 300 BİNE YAKIN SIĞINMACIYA TEK SEFERLİK NAKİT YARDIMINDA BULUNDU

BMMYK, TOPLAMDA 510 BİN KİŞİYE NAKDİ YARDIM ULAŞTIRMAYI HEDEFLERKEN, KAMPLARDAKİ 270 BİN SIĞINMACIYA DA KIŞLIK KIYAFET YARDIMI SAĞLAYACAK

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Türkiye'de kampların dışında yaşayan sığınmacılara yönelik Kasım 2016 - Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştireceği kış yardımı programı kapsamında tek seferlik nakit yardımlarıyla ulaşmayı hedeflediği 510 bin kişiden 300 bine yakınına "PTT Kart" ile nakit yardımı sağladı.

AA muhabirine konuşan BMMYK Türkiye Sözcüsü Selin Ünal, kuruluşun 2016-2017 senelik kış desteği programı kapsamında tek seferlik nakit yardım programıyla, Türkiye'de en hassas durumdaki sığınmacılardan yaklaşık 510 binine ulaşmayı amaçladığını söyledi.

PTT ile iş birliği içinde çalışan BMMYK'nın bugüne kadar 300 bine yakın sığınmacıya "PTT Kart" ile çok amaçlı nakit yardımında bulunduğunu ifade eden Ünal, yardım miktarının ailedeki üye sayısına göre belirlendiğini anlattı.

Teslimatına 25 Kasım'da başlanan kartların ülkede MasterCard ağının bir parçası olan tüm mağazalar ve hizmet sağlayıcılarda kullanılabileceğini dile getiren Ünal, BMMYK'nın izleme verilerine göre, PTT kartlarını kullananların 11 Aralık itibariyle kendilerine sağlanan miktarın yüzde 90'ını yani yaklaşık 12 milyon dolarını harcadığını kaydetti.

Ünal, kısa bir zamanda harcanan bu miktarın, sığınmacıların temel ihtiyaçlarını karşılamada daha fazla zorluk yaşadığı kış aylarında BMMYK tarafından sağlanan nakit desteğinin etkisini ortaya koyduğunu belirtti.

Ortaklarıyla iş birliği içinde gerçekleştirdiği durum değerlendirmeleri ile en hassas durumdaki kişileri tespit eden BMMYK'nın sığınmacıların en yoğun yaşadığı yaklaşık 50 ili bu yardım kapsamına aldığını söyleyen Ünal, program kapsamında nakit yardımından ayrı olarak Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yakın iş birliğiyle kamplardaki yaklaşık 270 bin sığınmacıya da kışlık kıyafet desteği sağlanacağını aktardı.

Dünyada 3 milyonla en fazla sığınmacıya evsahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Ünal, bu nakit yardım programının yerel işletmelere ve ekonomiye sağladığı katkı bakımından sığınmacılar ile bulundukları şehirlerdeki yerel halk arasındaki ilişkiyi de güçlendireceğini dile getirdi.

Ünal, BMMYK'nın Türk makamlarıyla özellikle de İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürüttüğü tek seferlik nakit yardımı programının finansmanının Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Litvanya ve ABD tarafından sağlandığını sözlerine ekledi.