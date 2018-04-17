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BM'den Rusya'nın Duma Açıklamasına Yalanlama

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya yetkililerin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) Duma'ya gitmek için BM'nin onayını beklediği yönündeki açıklamasını yalanlayarak, gerekli iznin verildiğini bildirdi.

BM'den Rusya'nın Duma Açıklamasına Yalanlama

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya yetkililerin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) Duma'ya gitmek için BM'nin onayını beklediği yönündeki açıklamasını yalanlayarak, gerekli iznin verildiğini bildirdi.

17 Nisan 2018 Salı 06:30
BM'den Rusya'nın Duma Açıklamasına Yalanlama
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Birleşmiş Milletler (BM), Rusya yetkililerin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) Duma'ya gitmek için BM'nin onayını beklediği yönündeki açıklamasını yalanlayarak, gerekli iznin verildiğini bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, geçen hafta perşembe günü kimyasal silah kullanımına ilişkin soruşturma yürütmek için Suriye'ye ulaşan KSYÖ ekibinin Duma'ya erişim için BM onayı beklediği yönündeki iddialara yanıt verdi.
Dujarric, ''BM, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün Duma’ya gitmesi ve soruşturma yürütmesi için gerekli izni verdi.'' dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov, KSYÖ ekibinin BM onayı olmadığı için Duma'ya gidemediğini söylemişti.
KSYÖ'nün soruşturmayı ortak bir mekanizma olmadığı için BM ile değil bağımsız yürüttüğünü belirten Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu soruşturmaya destek verdiğini, bütün kanıtlara ulaşılması ve resmin bütününün görülmesi için KSYÖ ekibinin tüm bölgelere erişimine izin verilmesini görmek istediğini ifade etti.
Dujarric, Suriye'deki savaşın yeterince uzadığını ve siyasi sürece dönülmesi gerektiğini kaydetti.

FRANSA, ABD VE İNGİLTERE BMGK'YA YENİ BİR TASARI SUNDU
Öte yandan Fransa, ABD ve İngiltere BM Güvenlik Konseyine Suriye'deki kimyasal silah kullanımın soruşturulması için bağımsız bir BM mekanizması kurulması, insani yardımların ulaştırılabilmesi ve siyasi sürecin başlatılması için yeni bir karar tasarısı daha sundu.
 

Son Güncelleme: 17.04.2018 09:49
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