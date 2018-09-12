BM'den Libyalı Taraflara Uyarı



UNSMIL, ÜLKEDEKİ TARAFLARA "KIŞKIRTICI AÇIKLAMALAR YAPMAMASI" UYARISINDA BULUNDU



Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), ülkedeki tarafları "kışkırtıcı açıklamalarda bulunmamaları" yönünde uyardı.



UNSMIL'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, Libya'daki tüm taraflardan "tahrik edici ve kışkırtıcı açıklamalar yapmaması" istenerek, açıklamalarda sağduyunun gözetilmesi ve itidalden uzaklaşılmaması uyarısında bulunuldu.



Açıklamada, ateşkes anlaşmasını imzalayan tüm tarafların buna riayet etmesinden memnuniyet duyulduğu da kaydedildi.



UMH'DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Ulusal Mutabakat Hükumetinden (UMH) yapılan açıklamada da Terhune Yedinci Tugayının beyanatlarına işaret edilerek, "bazı medya kuruluşlarında yer verilen, kimi grupların başkent Trablus'a yönelik tehdidinin, imzalanan ateşkes anlaşmasının gerekçesiz bir şekilde ihlal edilmesi anlamına geleceği" belirtildi.



Sağduyu çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu gibi kışkırtıcı açıklamalar tansiyonu daha fazla yükseltir, ülkenin ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye atar." değerlendirmesi yapıldı.

Başkent Trablus'ta bir süre önce yaşanan çatışmaların baş aktörü Terhune Yedinci Tugayından yapılan açıklamada, "Milislerden, suç çetelerinden, kamu malını yakıp yıkan bozgunculardan kurtulma zamanı geldi. Vatana destek ve ülkeyi suç çetelerinden arındırmak için Yedinci Tugaydaki kardeşlerinize kenetlenmeye başlayın." ifadelerine yer verilmişti.



TRABLUS'TAKİ ÇATIŞMALAR

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan bu yana UMH'ye bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oluyordu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayını geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti.

Taraflar arasında, 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda ateşkes sağlanmış ve hükümet, çatışmalar nedeniyle 78 kişinin öldüğünü, 210 kişinin yaralandığını duyurmuştu.